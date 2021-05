Quim Gutiérrez: "Parte de mi estado de felicidad es que estoy estudiando mucha fotografía"

Mil y un proyectos abiertos. Quim Gutiérrez está en su mejor momento y nos desvela algunos secretos en el número de marzo de Woman Madame Figaro.

Ester Aguado | Woman.es

Tiene a punto de caramelo la miniserie “El padre de Caín” (Telecinco), que al cierre de estas páginas debería haber visto la luz (ya saben, cosas de la contraprogramación). «Es una historia de amor, odio, lealtad y traición –que escribió Rafael Vera– sobre Eloy, un teniente de la Guardia Civil obsesionado con la lucha antiterrorista en el País Vasco de los años 80. Se cuenta en dos capítulos de forma trepidante, con giros que engancharán al espectador», explica Quim.

El actor catalán confiesa que, después de rodar tantas comedias seguidas, sentía la necesidad de trabajar en una historia dramática, seria, como este thriller político: «La historia da para mucho; Salvador Calvo –director de otras series como “Hermanos” y “Los nuestros”– me había hablado muy bien del proyecto y el guión me atrapó», explica Quim, que no es nada partidario de apostar por series de larga duración: «Me da claustrofobia saber cómo empieza un personaje pero no controlar cómo puede acabar, porque los guionistas te van llevando por diferentes caminos según la audiencia. Copiamos a las series americanas, pero hay cosas que seguimos haciendo fatal: como los capítulos demasiado largos con muchas secuencias de bulto. Eso no me compensa.»

Mientras se terminan de cerrar sus próximos proyectos en cine y televisión y asiste al estreno de “Web Therapy”, que rodó con Eva Hache (Movistar +), Quim explora su faceta artística: «Parte de mi estado de felicidad es que estoy estudiando mucha fotografía. Soy autodidacta: leo monográficos de grandes autores y practico a base de ensayo-error. Ver cómo tratar a los sujetos fotografiables es ahora mi objetivo», confiesa Gutiérrez.