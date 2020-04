¿Quieres asistir como público al reencuentro de 'Friends'? Si eres solidario, puedes tener una oportunidad

Lee atentamente porque puede ser tu oportunidad de ver a tus actores favoritos en persona.

Woman.es

Después de 16 años esperando a que los protagonistas de 'Friends' volvieran a aparecer juntos en televisión, el pasado mes de febrero HBO Max nos dio la alegría al confirmar que el reencuentro por fin iba a celebrarse.

No sería una nueva trama para saber qué pasó con Ross, Rachel, Monica, Chandler, Phoebe y Joey ni tampoco un remake o un reboot sobre este grupo de amigos residentes en Nueva York como nos hubiera gustado, pero solo el hecho de que los seis actores volvieran a verse las caras en la ficción para un episodio especial en el que se recordaran grandes escenas y se desvelaran algunas anécdotas del rodaje ya nos habíamos emocionado solo con descontar los días para que ese momento llegara.

via GIPHY

Las ocupadas agendas de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, y David Schwimmer ya estaban cuadradas para que los días 23 y 24 de marzo quedara todo el material quedara grabado, pero el coronavirus lo cambió todo. Tal y como explicaron desde la productora hace unas semanas: "debido a la epidemia por el COVID-19 decidimos cancelarla y esperar a que todos los implicados en esta grabación puedan reunirse con seguridad".

En ningún caso se habló de cancelación definitiva sino de aplazamiento por lo que, si hemos esperado tanto tiempo para que esta ocasión llegara, no pasa nada porque aguantemos un poco más, ¿no?

De hecho, aunque no hayan marcado aún una fecha definitiva porque según informan diversos medios estadounidense están a la espera de ver cómo va evolucionando todo en el terreno sanitario y qué medidas habrá que tomar según las autoridades, sí que se ha conocido un detalle muy importante de lo que tendrá lugar en el encuentro cuando por fin pueda producirse.

¡Se podrá asistir como público al rodaje!

Han sido los propios actores quienes lo han desvelado a través de sus respectivos perfiles en Instagram, donde han compartido la mecánica para poder hacerlo que no es otra que mostrar su lado más solidario.

El objetivo no es otro que conseguir que cuantas más personas pongan su granito de arena en la plataforma 'All in Challenge', en la que se recauda dinero para el Fondo de Alimentos de Estados Unidos que va en favor de las personas más necesitadas, por lo que piden la colaboración de todos los seguidores de la serie. Quienes participen en esa iniciativa entrarán en el sorteo de una invitación para 6 personas que les permitirá asistir a la grabación además de conseguir un pase VIP para el tour de 'Friends' que Warner organiza en sus estudios desde hace años.

Una buenísima acción que puede tener uno de los premios más esperados por los fans de esta ficción que ya es historia de la televisión.