Los problemas de Sharon Stone para ligar por Internet

Sí, la actriz está buscando el amor 'online'.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

En un mundo en el que Internet lo ha cambiado absolutamente todo, las aplicaciones para conocer a nuestra media naranja han transformado también la forma en la que buscamos el amor. Atrás quedó eso de ir a un bar y flirtear, ahora podemos sentarnos en el sofá de casa y 'swipear' a derecha o a izquierda para apuntar en nuestra agenda la que será nuestra próxima cita.

Un método para encontrar pareja que también se ha instalado (nunca mejor dicho) en las vidas de las celebrities. Channing Tatum, quien recientemente terminaba su relación con la cantante Jessie J, aseguraba que en una entrevista que se había abierto un perfil en una 'dating app' y que estaba dispuesto a vivir todo tipo de experiencias. ¡Quién viviese en Los Ángeles para hacer 'match' con él!

Sin embargo, no todas las celebrities lo tienen tan fácil. Sharon Stone acaba de 'denunciar' en Twitter que 'Bumble' (una de las aplicaciones más populares en Estados Unidos para encontrar pareja o lo que surja) le ha cerrado la cuenta porque muchos usuarios denunciaron que era un perfil falso.

"Me metí en 'Bumble' y cancelaron mi cuenta. Algunos usuarios denunciaron que esta cuenta no podía ser realmente mía. Hey, 'Bumble', no me excluyan por favor. Quiero seguir formando parte de la colmena", ha declarado de manera divertida e incluso ha compartido el pantallazo donde puede verse que le han bloqueado la cuenta.

Así pues, queridas lectoras solteras, este es un gran ejemplo que demuestra que hasta las celebrities recurren a Internet para intentar encontrar el amor. Además, el anonimato al final es una ventaja porque nadie podrá decir que no eres tú.

Y sí, a veces tener citas puede ser abrumador y hasta cansado, pero no desesperes. Todo llega.