¡Paren rotativas! El príncipe Harry ahora lleva... ¡coleta!

Anodadas estamos.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Es su mujer, Meghan Markle, quien siempre acapara los titulares por su impecable estilo y su buen hacer en cuanto a peinados y maquillaje se refiere. De ahí que esta vez a todos nos haya sorprendido enormemente que sea él, el príncipe Harry, quien ocupe la primera plana de las revistas de moda y belleza al lanzarse a lucir un look que nadie esperaba.

Aunque de momento no hay fotos que corroboren que esta nueva versión del príncipe Harry es real (nunca mejor dicho), ha sido el actor Rob Lowe, quien vive a menos de 1 km de la pareja en Montecito (Santa Bárbara), el que ha decidido contarle al mundo que el príncipe Harry se ha dejado el pelo largo y que ahora luce una coleta.

"Vive como a un kilómetro de mi casa. Él ha estado bastante recluido y verle por el barrio se ha convertido en algo tan difícil y extraordinario como quien ve al monstruo del lago Ness. Pero finalmente un día lo vi cuando estaba conduciendo su coche. Fue muy muy rápido. No podría asegurarlo, pero me pareció que lucía una coleta. No sé si será verdad, pero a mí me pareció que llevaba el pelo largo y que lo llevaba recogido en algo que solo puedo describir como una coleta", ha confesado el actor durante una videollamada en el programa 'The Late Late Show with James Corden'.

Unas declaraciones que han causado furor, ya que nadie esperaba un cambio de look tan radical por parte del príncipe Harry. Pendientes aún de poder ver con nuestros propios ojos dicha transformación, lo cierto es que no nos extrañaría nada que se hubiese decidido por un peinado más desenfadado y casual dado que ya no forma parte de la familia real británica a efectos de representación.