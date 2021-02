El palacio de Buckingham confirma que los duques de Sussex no regresarán como miembros activos de la Familia Real.

Woman.es

La ruptura entre los duques de Sussex y la familia real británica parece no tener vuelta atrás. Este viernes el príncipe Harry y Meghan, han confirmado a la reina Isabel II de Inglaterra que no volverán a trabajar como miembros de la familia real británica, según informó el palacio de Buckingham. "El duque y la duquesa de Sussex han confirmado a Su Majestad la Reina que no regresarán como miembros activos de la Familia Real", dice el escueto comunicado.

Deseosos de ser más independientes y libres financieramente y de protegerse de la presión mediática, la pareja provocó un verdadero revuelo mediático el año pasado al anunciar que deseaban poner distancia con la familia y sus deberes oficiales. El príncipe Harry, nieto de Isabel II, y su mujer anunciaron así que querían empezar una nueva vida fuera del Reino Unido y ser financieramente independiente, en lo que entonces se conoció como el "Megxit", pero esta situación estaba pendiente de revisión a principios de 2021.

Tras la confirmación de la pareja, la jefa de Estado ha decidido retirarle a su nieto, sexto en la línea de sucesión al trono, los patrocinios honorarios que ostentaba y que volverán a la soberana, quien los distribuirá a otros miembros de la familia real.

Así lo han informado desde el palacio de Buckingham: "Los nombramientos militares honorarios y los patrocinios reales de los Duques serán devueltos a Su Majestad antes de ser redistribuidos entre los miembros activos de la Familia Real". "Si bien todos están tristes por su decisión, el duque y la duquesa siguen siendo miembros muy queridos en la familia", añaden.

De esta manera, Harry ya no dispondrá de sus títulos militares, incluidos los del Royal Marines, RAF Honington, Royal Navy Small Ships y Diving. Por su parte, Meghan también perderá sus patrocinios con The Royal National Theatre y The Association of Commonwealth Universities.

Tras la confirmación oficial de la desvinculación de Harry y Meghan de sus compromisos reales, ambos han asegurado, en otro comunicado, que "siguen comprometidos con su deber y servicio al Reino Unido y en todo el mundo".

Los duques de Sussex, que recalcan "su apoyo continuo a las organizaciones que han representado independientemente de su función oficial", han subrayado que "todos podemos vivir una vida de servicio. El servicio es universal".

Harry y Meghan, junto a su hijo Archie, se instalaron en California y han firmado contratos con las plataformas Netflix y Spotify. La pareja anunció en estos días que estaba esperando su segundo hijo.

A menudo subrayan su deseo de trabajar en causas humanitarias vía su nueva fundación, Archwell, un nombre inspirado por su hijo. Aunque critican la presión de la prensa, sí la utilizan para enviar mensajes: Meghan por ejemplo usó una columna en el New York Times para anunciar que había sufrido un aborto en julio.

El 7 de marzo la pareja va a dar una entrevista a la estrella de la televisión estadounidense Oprah Winfrey.