El príncipe Harry ha fichado como director de impacto para una Start Up de Silicon Valley

BetterUp es una app que se dedica a proporcionar servicios de coaching y salud mental a sus clientes, está valorada en 1.700 millones de dólares y situada en Silicon Valley.

womane.es

El príncipe Harry ya tiene trabajo formal y se trata del primero desde que terminó sus funciones reales. Según ha compartido la web de la app BetterUp, el hermano de Guillermo ocupará el puesto de "director de impacto" de esta empresa emergente de San Francisco que combina el coaching y la informática para mejorar la aptitud mental de los empleados.

- La entrevista completa de Meghan Markle y el príncipe Harry con Oprah

- El príncipe Harry: "Me quedé sin recursos; mi familia me cortó la financiación"

Como miembro del equipo de BetterUp, el duque de Sussex defenderá la importancia de maximizar el potencial humano en todo el mundo, según ha afirmado el director ejecutivo Alexi Robichaux.

BetterUp trabaja con empleados de empresas como Mars, AB InBev y LinkedIn en servicios de coaching y salud mental. Es una startup valorada en más de 1.700 millones de dólares. Está situada en Silicon Valley y, como casi todas las de esta conocida zona empresarial, tiene en las nuevas tecnologías su base de funcionamiento. En su caso, han desarrollado una aplicación que se dedica al coaching.

El hijo pequeño de Diana y Carlos ha aprovechado para contar su propia experiencia con la app. "Lo que me llamó la atención sobre BetterUp fue que la misión de la empresa de liberar el potencial de las personas en todas partes requiere innovación, impacto e integridad. Personalmente, he encontrado que trabajar con un entrenador de BetterUp es invaluable. Me emparejaron con un entrenador verdaderamente increíble que me ha dado buenos consejos y una nueva perspectiva".

Como director de impacto de BetterUp, el príncipe será el encargado de las decisiones de estrategia de productos y contribuciones caritativas, además de ofrecer conferencias y participar en actos públicos.

Harry se une a la startup semanas después de que él y Meghan, duquesa de Sussex, le dieran una polémica entrevista a Oprah Winfrey, en la que detallaba su decisión de dejar el Reino Unido y retirarse de los puestos principales en la familia real británica. La pareja, que vive en California, también abordó la tensión que la vida real tenía sobre su salud mental.