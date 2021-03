El príncipe Guillermo responde a Meghan Markle: "No somos una familia racista"

El duque de Cambridge rompe el silencio sobre las palabras de Harry y Meghan en la entrevista de Oprah y revela que aún no ha hablado con su hermano

Woman.es

El príncipe William ha roto el silencio y se convierte en el primer miembro de la realeza británica en pronunciarse tras la polémica entrevista que su hermano, el príncipe Harry y su cuñada, Meghan Markle concedieron a Oprah Winfrey. Durante una visita a una escuela de un barrio multiétnico del este de Londres junto a su esposa, Kate Middleton. El segundo en la línea sucesoria al trono británico, aseguró que la familia real británica "no es racista" después de que su hermano denunciara conversaciones sobre el color de piel que tendrían sus hijos con Meghan Markle, la exactriz es de madre negra y padre blanco.

- Serena Williams apoya a Meghan Markle: "Conozco de primera mano el sexismo y el racismo de las instituciones"

- ¿Quién hizo los comentarios racistas sobre los que Meghan Markle ha hablado en la entrevista?

- Meghan Markle cuenta en la entrevista con Oprah Winfrey por qué discutió con Kate Middleton

"No somos una familia racista en absoluto", aseguró William, de 38 años. Al serle preguntado en la escuela si había hablado con su hermano después de la entrevista, el duque de Cambridge contestó: "No, todavía no he hablado con él pero lo haré".

Harry y Meghan explicaron su distanciamiento de la familia real británica y su exilio a California en una polémica entrevista televisiva emitida el domingo en Estados Unidos.

La ex actriz, de 39 años, y su marido, de 36, sexto en la línea de sucesión al trono, alegaron la insostenible presión mediática, el racismo y la falta de apoyo de la familia real como razones para su salida de la monarquía.

Pero sobre todo, lo que dejó a Oprah Winfrey sin palabras fue cuando la pareja afirmó que un miembro de la familia real había hablado con Harry sobre el color de piel que tendrían sus hijos, ya que Meghan es mestiza.

La reina Isabel II, de 94 años, respondió el martes por medio de un comunicado de prensa afirmando que "toda la familia se sentía entristecida al conocer lo difícil que han sido los últimos años para Harry y Meghan".

La monarca aseguró también tomarse "muy en serio" las acusaciones de racismo y se comprometió a que sean tratadas "por la familia en privado", pero dejó claro que "los recuerdos pueden variar" en función de las personas. Esta cuidadosa elección de las palabras "sugiere que la familia no está de acuerdo con todo lo que han dicho los duques de Sussex", subrayaba el periódico conservador The Daily Telegraph.