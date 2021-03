Y el hombre calvo más sexy del mundo es... ¡el príncipe Guillermo!

Según un estudio elaborado en base a las búsquedas en Google, el príncipe Guillermo es el hombre calvo más atractivo.

En el argot deportivo siempre se dice que jugar en casa tiene múltiples ventajas, y esta teoría se podría aplicar al resultado del estudio de la empresa especializa en el sector de la estética y la belleza Longevita para saber quién es el hombre calvo más sexy del mundo en base a las búsquedas en Google. El número uno del ranking es... ¡el príncipe Guillermo!

No lo citan los medios británicos que se han hecho eco del estudio, como The Sun o The Independent, pero la empresa responsable del ranking tiene su centro de operaciones en las islas británicas, así que es probable que se hayan limitado a las búsquedas en la red dentro del Reino Unido. De lo contrario, sería difícil explicar el top ten obtenido del estudio, y menos todavía quién ocupa el primer puesto...

Así a bote pronto, seguro que te viene a la cabeza el actor Jason Statham, o su compañero de profesión Dwayne Johnson, alias 'The Rock'. A otras, sobre todo a las futboleras, les vendrá a su mente la imagen de Zinedine Zidane o de Pep Guardiola. A las más nostálgicas, Bruce Willis. Pero, seamos sinceras: ¿a quién le viene de primeras a la mente el príncipe Guillermo?

Pues a los británicos les ocurre mayoritariamente porque el hijo de Lady Di y el príncipe Carlos ha sido elegido en la encuesta como el más sexy del mundo.

Seguro que estás deseando saber a quiénes se ha impuesto el duque de Cambridge, cuyo nombre se ha identificado al calificativo de "calvo sexi" en 17,6 millones de páginas, muy por encima de las 8,8 páginas del segundo clasificado y de las 7,4 millones del tercero. Detrás de esta última cifra se encuentra un nombre que no te sorprenderá, el de Jason Statham, pero prepárate para leer quién ocupa la segunda posición del top ten: el boxeador de 54 años Mike Tyson.

Y por si no fueran pocas sorpresas la del príncipe Guillermo y la de Tyson, agárrate fuera a la silla porque hay más entre los diez primeros clasificados: Pitbull es el cuarto, Michael Jordan es el quinto y otro boxeador, Floyd Mayweather, el sexto. Detrás de ellos, sucesivamente, cierran la clasificación John Travolta, Bruce Willis, Dwayne Johnson y Vin Diesel.

Está claro que los hombres maduros gustan, y mucho. Y que los iconos del pasado lo siguen siendo por muchos años que se pongan encima y por mucho pelo que se les caiga. Y eso está muy bien, porque rompe con los ideales de belleza clásica.

La verdad es que no deja de ser algo anecdótico, pero hay que agradecer este tipo de noticias, porque nos dan tema (arduo) de conversación en el café mañanero o en la parada para comer, ¿verdad?