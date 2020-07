El motivo por el que el príncipe George es tratado de manera 'diferente' en la casa real británica

Todo tiene una explicación.

Está claro que la monarquía (todas ellas) cuentan con protocolos que hay que seguir tanto fuera como dentro de las puertas de palacio. Algo que en nuestro país conocemos también de primera mano al contar también con una monarquía y ser testigos, en cada salida oficial de la familia real española, de las normas impuestas por esta institución.

Así pues, la monarquía británica ha visto cómo en los últimos meses sus protocolos debían cambiar al perder a dos de sus miembros 'senior', el príncipe Harry y Meghan Markle. Una 'emancipación real' que supuso todo un shock, pero que ahora ya parece más que superada. Sin embargo, hay ciertas tradiciones que deben continuar de la mano del príncipe Guillermo y Kate Middleton.

Tras la 'huída' de los duques de Sussex a Canadá y más tarde a Estados Unidos, los duques de Cambridge han continuado cumpliendo con sus obligaciones reales y han demostrado que sus hijos también pueden formar parte de ello. Así pues, hemos podido ver a los príncipes George y Charlotte ayudando a repartir comida a domicilio.

El príncipe Louis, por su corta edad, aún no participa en dichas actividades, pero sí que lo vimos aplaudiendo junto a sus hermanos para agradecer a los sanitarios de su país el esfuerzo que están realizando debido a la pandemia por coronavirus.

Pues bien, ahora nos hemos enterado de que como parte de esos protocolos, el príncipe George, el que un día heredará el trono, pasa bastante más tiempo a solas con su abuela, la reina Isabel II, que el resto de sus hermanos. "Es algo totalmente normal. Él sabe que es diferente de Charlotte y Louis, sabe que sus obligaciones serán diferentes. Están explicándole poco a poco que algún día él será el rey", asegura Katie Nicholl, periodista británica experta en Casa Real.

Algo que no tiene nada que ver con que luego sea educado y tratado por sus padres de la misma manera que a sus hermanos: "Cuando se trata de su educación y de la relación con sus padres y hermanos, no hay diferencias. Pero en toda monarquía, el que será el heredero al trono tiene ciertos privilegios y responsabilidades que no tienen sus hermanos".