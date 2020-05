La princesa Charlotte celebra su 5º cumpleaños con un vestido de cuadros de Zara que te tú también llevarías

Desde Kensington han compartido nuevas fotografías de la mediana de los hijos de los Duques de Cambridge.

Se nos acumulan los cumpleaños en cuarentena de las 'royals' pequeñas más famosas. Si hace unos días fue la infanta Sofía la que cumplió trece años confinada en el Palacio de la Zarzuela, ahora es a Charlotte, la hija mediana de los duques de Kensington, a quien le toca soplar las velas por quinta vez en su vida.

Lo hará, ya que en el Reino Unido las medidas de confinamiento más importantes siguen vigentes como en España, rodeada solo por sus padres, Kate Middleton y el príncipe William, y por sus hermanos, George y Louis, que precisamente cumplió dos años el pasado 23 de abril, también durante la cuarentena.

Con motivo de esta fecha tan especial, y más en las excepcionales circunstancias que nos rodean este año, la casa real británica ha hecho públicos cuatro imágenes recientes de la princesa Charlotte, que aparece vestida de punta en blanco, como siempre llevan Kate y su marido a sus hijos.

Se da la curiosidad de que la prenda principal del look, un vestido con estampado pata de gallo, manga larga y cuello avolantado, es 'made in Spain'. En concreto, es una pieza firmada por Zara Kids, aunque no se encuentra a la venta actualmente porque es de la temporada pasada.

Igual que hace la reina Letizia, no es novedad que la duquesa de Kensington confíe en el sello gallego, puesto que ella misma ha lucido en varias ocasiones distintas prendas de Zara. La última, sin ir más lejos, a comienzos del mes pasado, cuando apareció en una videollamada estrenando un jersey mostaza de la marca española.