El día que la princesa Beatriz cortó a Ed Sheeran en la cara con una espada

Hacía años que circulaba un loco rumor que tenía como protagonistas a la princesa Beatriz y a Ed Sheeran. Se decía que la primera había realizado un corte en la cara al cantante con una espada durante una cena y, ahora, el representante de Ed Sheeran ha confirmado la historia y no ha dejado muy bien, que digamos, a su protagonista femenina.

"Ed había sido invitado a cenar como invitado de la princesa Beatriz. Todos se sentaron y hubo unos 20 invitados, incluidos Sarah Ferguson, James Blunt y su esposa Sofia Wellesley. A medida que avanzaba la noche, comenzaron a hablar de honores y James Blunt bromeó diciendo que le encantaría un título de caballero ", dijo una fuente a The Sun en 2016."

"Beatriz dijo en broma que podía arreglarlo y fue a buscar una espada ceremonial. Beatriz, que estaba en excelente forma física, sostuvo la espada sobre él y dijo 'levántate Sir James', tal como lo haría su abuela en el Palacio. Pero debió haber calculado mal el peso o algo así y, en lugar de golpearlo ligeramente en el hombro, lo balanceó hacia atrás, sin saber que Ed estaba parado justo detrás de ella. La hoja le cortó la cara y estaba a solo unos centímetros de su ojo derecho ".

Conocidos los hechos, esto es lo que Stuart Camp, manager de Ed, ha dicho al respecto: "Me volví bastante protector con eso. Porque nunca lo hemos comentado públicamente. Pero algunas personas dijeron: 'Oh, deberías mentir y decir que no fue ella y decir que fue otra persona' ”, dijo Stuart. “Le dije: 'Bueno, no le vamos a decir nada a nadie. No estoy mintiendo, solo porque alguien es un maldito idiota '. Porque si estás pensando, sí, me quedaré paralítico y quitaré una espada de la pared. Solo estás buscando problemas".

Además, el manager de Ed ha reconocido que la princesa Beatriz y Ed Sheeran no han vuelto a coincidir después de aquel incidente.