El primer post de Kim Kardashian en Instagram tras la disculpa de Kanye West es toda una declaración de intenciones

Difícil momento.

Está claro que Kim Kardashian está atravesando uno de los momentos más complicados en su vida personal. La reciente crisis mental de Kanye West ha puesto de manifiesto los graves problemas que han estado atravesando en su matrimonio y que ella nunca quiso que vieran la luz.

De hecho, fue el portal de noticias TMZ el que ha desveló que después de que el cantante fuese diagnosticado con trastorno bipolar, la socialité se reunió con los productores del reality 'familar' para asegurarse de que ciertas partes de su vida nunca fuesen compartidas con la audiencia.

"Dejó muy claro que jamás se grabaría nada relacionado con la salud mental de Kanye ni nada que afectara de manera negativa a sus hijos. Amenazó con dejar de participar en el reality si se pasaba por alto esta condición", aseguraba una fuente cercana al 'clan'. Algo que supondría un auténtico 'palo' para el negocio familiar, ya que Kim Kardashian es, sin duda, la que más 'tramas' genera en el reality.

Sin embargo, el negocio debe continuar y las redes sociales son uno de los sustentos económicos de la familia Kardashian. Así pues, y tras haber lanzado un comunicado en el que pedía respeto y privacidad para lidiar con la crisis mental de Kanye West, ahora Kim Kardashian ha vuelto a Instagram con un post que dice mucho.

De hecho, esta actualización de su perfil llega después de la disculpa pública de Kanye a la socialité. "Me gustaría disculparme con mi esposa Kim por hacer público algo que era un asunto privado. No la cubrí como ella me ha cubierto a mí. Kim, quiero decir que sé que te lastimé. Por favor, perdóname. Gracias por estar siempre ahí para mí", escribía el rapero el pasado 25 de julio.

Pues bien, sin contestación pública por parte de Kim, esta ha subido una imagen a Instagram que deja claro que está centrada en una cosa: el cuidado de sus hijos, de su familia y del negocio, porque sí, sus 181 millones de seguidores en Instagram no se van a mantener solos si no actualiza..