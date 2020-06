Lo que a la prensa británica no le conviene contar sobre Meghan Markle y Harry de Inglaterra

Pero sus familiares salen en su defensa.

Woman.es

Está más que claro que desde que Meghan Markle y Harry de Inglaterra pusieron tierra de por medio y se marcharon primero a Canadá y luego a Los Angeles en Reino Unido se habla mucho más de lo que a los ex duques de Sussex les hubiera gustado. La última en pronunciarse ha sido la tía de Harry y cuñada del príncipe Carlos después de que se especulara una y otra vez sobre lo saturados o no que estaban en la familia real británica desde que renunciaron al cargo. ¡Y no se ha contado ni un pelo!

- ¿En qué emplean su tiempo Meghan Markle y Harry de Inglaterra en plena pandemia por el coronavirus ahora que no tiene ninguna función como royals?

- Ya sabemos quiénes son los padrinos de Archie

Fue la revista Tatler quien hizo saltar la voz de alarma. En un artículo en el que se citaban las palabras de una amiga de la duquesa, explicaban que Kate Middleton estaba "exhausta" y "atrapada" por la carga de trabajo que soportaba tras la salida de los duques de Sussex de la familia real británica como miembros senior. Pues bien, después, en un giro inesperado de los acontecimientos, el propio palacio de Kensington quiso desmentir esta información de manera oficial. "Esta historia contiene una serie de imprecisiones y falsas interpretaciones que no se comunicaron al palacio de Kensington antes de su publicación". Y lo curioso es que palacio nunca hace este tipo de desmentidos.

Ahora ha sido Sophie, condesa de Wessex, quien ha salido en defensa de la pareja y ha confesado que estaba "tan ocupada como siempre lo he estado". Tal y como recoge Sunday Times .

"Todos tenemos nuestras propias pequeñas carteras", agregó Sophie . "No veo que cambie nada, pero si se nos pide que hagamos más ... No lo sé porque realmente no ha sucedido", ha confesado.