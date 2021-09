Seth Rogen se queja de la gala de los Emmy: " Somos demasiados en esta pequeña habitación"

El comediante ha dicho en plena entrega de los premios Emmy que los organizadores no cumplieron con las medidas de seguridad que había prometido.

A.M

Si los premios Emmy estaban pensados para que los espectadores olvidaran durante unas horas la crisis provocada por la pandemia, el actor Seth Rogen no estaba dispuesto a seguir con el juego.

El guionista y cómico fue el primero en subirse al escenario de los premios para hacer la primera entrega de la noche, y no dudó en hacer público su malestar con los organizadores del evento. Rogen cuestionó sin pelos en la lengua que un evento que pregonó durante tanto tiempo sus protocolos COVID-19 no estuviera a la altura de sus promesas.

"Permítanme empezar diciendo que somos demasiados en esta pequeña habitación. ¿Qué estamos haciendo? Dijeron que esto era al aire libre. No lo es. Nos han mentido. Ahora mismo estamos en una tienda de campaña hermética. Yo no habría venido a esto. ¿Por qué hay un techo? Es más importante que tengamos tres candelabros que asegurarnos de no matar a Eugene Levy esta noche. Eso es lo que se ha decidido", dijo el cómico justo antes de presentar el premio a la mejor actriz de reparto en una serie de comedia, que se llevó la estrella de "Ted Lasso" Hannah Waddingham. Y aunque lo dijo entre bromas, lo cierto es que más parecía una queja.

- Emma Corrin se hace viral con su look 'retro' en los Premios Emmy 2021

- El discurso de Michaela Coel en los Emmy que todas merecíamos escuchar

- Vuelve la década dorada del cine gracias al look de Anya Taylor-Joy en los Emmy

Y para rematar añadió: "Esto es una locura. He pasado de limpiar mis compras a que Paul Bettany me estornude en la cara. Así que, ¡es una gran semana! Si alguien va a estornudar en mi cara, Paul, quiero que seas tú".

“They said we were going to outside! They lied to us! We’re in a hermetically sealed tent! - Canada’s #Sethrogen at the #emmys pic.twitter.com/81SS8vUzQQ — Jane Stevenson (@JaneCStevenson) September 20, 2021

El mes pasado, los premios Emmy anunciaron que trasladarían el espectáculo al exterior debido al aumento de casos de Covid. "La Academia de la Televisión y la CBS han decidido celebrar todas las ceremonias en la cubierta de eventos del L.A. LIVE, justo detrás del Microsoft Theater", dijo la Academia de la Televisión en un comunicado, explicando que los cambios se produjeron tras las conversaciones con expertos en salud y seguridad del condado de Los Ángeles.

That moment when Seth Rogen is more concerned about Covid safety, his fellow actors’ lives and sending the right message to CBS’s aging viewers than @CBS itself. #Emmys pic.twitter.com/EB7MHEDEPq — Richard Hine (@richardhine) September 20, 2021

Al parecer, el aumento de las precauciones también limitó el número de asistentes, y los organizadores dijeron: "Lamentablemente esto significa que no todos los nominados podrán asistir a los premios de este año."

Además a los asistentes se les exigió que dieran negativo en la prueba PCR como que estuvieran vacunados antes del espectáculo.