El positivo mensaje que Dani Rovira ha compartido con todos aquellas personas que padecen cáncer

El actor continúa con el tratamiento para acabar con la enfermedad que padece.

Siempre que tenemos la oportunidad incidimos en la importancia que tienen las redes sociales como elemento de conexión entre las personas, especialmente para aquellas necesitadas de empatía y de referentes, con independencia de la gravedad y la naturaleza -mental o física- del asunto que esté afectando a su salud. Por eso hemos valorado tan positivamente cuando celebrities como Laura Escanes han dado visibilidad a la cara menos amable del embarazo y la maternidad, por ejemplo, y por eso mismo queremos ser altavoz de mensajes tan potentes, llenos de humanidad, honestidad y fuerza, como el que Dani Rovira ha enviado desde Instagram a todas las personas que, como él, están peleando con todas sus fuerzas junto a la medicina y sus profesionales para acabar con el cáncer.

"Ánimo a todos los que estáis en este combate. Amor, humor, descanso y buenos alimentos. #siemprefuerte", ha escrito el humorista al final de un mensaje en el que ha informado de que se ha sometido ya a la sexta sesión de quimioterapia del tratamiento contra el linfoma de Hodkin que padece.

El actor siempre se ha referido a la enfermedad con absoluta naturalidad desde el mismo momento en el que anunció que la sufría, algo que hizo motu proprio el día que comenzó el tratamiento de quimioterapia para evitar especulaciones y cualquier atisbo de sensacionalismo por ser él un personaje público.

Desde aquel día, ha mantenido su actividad habitual en las redes, incorporando a todos los temas variados de los que suele hablar -libros, humor, animales, etc.- el de su enfermedad. Lo ha hecho no solo hablando de su caso, sino acordándose de aquellos que la padecen, como ha sido el caso en esta ocasión. Incluso tuvo un momento para reconocer en público la figura de Álex Lecquio, que desgraciadamente no pudo superar la cáncer que padecía desde hacía dos años.

Tal y como han hecho muchísimas personas dejando mensajes de ánimo y cariño al protagonista de 'Ocho apellidos vascos', le mandamos toda la fuerza del mundo a Dani, que seguramente estará inmerso en esos días difíciles, especialmente duros en lo físico pero también lo mental, que acontecen después de una sesión de quimioterapia.