El posado de Cristina Pedroche y David Muñoz que ha incendiado Instagram

La presentadora es de las que celebran el amor todos los días del año, y así lo ha demostrado en su última publicación en Instagram con este sensual posado junto a su marido.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Pese a que Cristina Pedroche suele ser noticia por sus estilismos, que suelen dividir al país entre sus fieles seguidores y sus firmes detractores, en esta ocasión la presentadora se ha convertido en viral por una de sus última publicaciones en Instagram en la que poco o nada importa el look que lleva. Y es que, la de Vallecas ha vuelto a demostrar una vez más lo enamorada que está de su marido, David Muñoz, con este sensual posado que ha llenado de corazones y fueguitos su perfil.

"Si tuviera que volver a comenzar mi vida, intentaría encontrarte mucho antes.❤️❤️ ", escribía la presentadora junto a esta foto en la que se la ve dándole un apasionado beso al chef mientras disfrutan de un día de descanso en la piscina.

Pero este no ha sido el único momento de celebración de la Pedroche este fin de semana, ya que el pasado sábado recibía además un montón de felicitaciones de santo por parte de sus seguidores.

Por suerte, esta publicación, que celebraba el amor, solo le ha traído amor de vuelta a la presentadora, que no siempre recibe solo buenas palabras por parte de sus followers, en especial cuando se trata de hablar de sus looks. Y es que Cristina suele atreverse con todo tipo de originalidades: desde pecas de colores en homenaje al Orgullo LGTBIQ+ hasta botines calcetines de esos que pensabas que ya formaban parte de la historia. Siempre que hay un acontecimiento, aprovecha para lucir un estilismo rompedor y, aunque no todos les acaba de encajar las prendas que escoge, nadie puede negar que este atrevimiento sea siempre necesario.

Seguramente por este motivo ella sigue siempre siendo fiel a sí misma, y dejando que las críticas negativas no le afecten a la hora de seguir eligiendo modelitos que sean originales, diferentes y divertidos, pues ya ha dejado claro en infinidad de ocasiones que la sobriedad no entra dentro de la gran mayoría de sus looks.