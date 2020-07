El posado en bikini de Lena Dunham que no debería ser noticia (pero lo es)

Todos los cuerpos son bonitos, TODOS.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Todos los veranos es la misma historia. Incluso antes de que llegue el momento de ir a la playa, famosas y celebrities nacionales e internacionales comienzan una lucha contra la báscula que se ha apodado como la ya mítica 'operación bikini'. Operación que tiene que ver con intentar lucir lo mejor posible dentro de él. ¿Y cómo definir 'lo mejor posible'? Sinceramente, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que deberíamos tomar ejemplo (y mucho) de Lena Dunham.

La actriz y escritora siempre ha defendido el derecho de la mujer a que no le importe lo más mínimo parecer una modelo. De hecho, amigas, a no ser que seamos modelos, no hay necesidad ninguna de matarse en el gimnasio, de comer como un pajarito y de no poder asumir nuestro cuerpo tal y como es. El reflejo en el que nos miramos las mujeres es tremendamente injusto e hipócrita, pero es el mundo en el que vivimos.

De ahí que imágenes como las que nos acaba de ofrecer Lena Dunham en su Instagram sean, por desgracia, noticia. ¿Qué ha hecho la actriz? Nada. Posar en bikini. Pero posar en bikini sin trampa ni cartón. Sin haber pasado hambre, sin haber machacado su cuerpo para parecerse a alguna súper modelo famosa, sin intentar aparentar algo que no es. Lena se ha dejado fotografiar tal y como es. Natural, con su cuerpo real y sus kilos. Ni de más, ni de menos.

En el texto, Lena bromea con el hecho de que lo único que una tiene que hacer a veces es mandarlo todo a la mi*rda' y ponerse un bikini de tiras. Además, la actriz se ha decantando por uno de la colección de Emily Ratajkowski. Y si decíamos que esta noticia no debería ser noticia es porque esta imagen debería ser la normalidad. Chicas normales posando en bikini con cuerpos normales.