La cantante y actriz recuerda el lanzamiento de su primer álbum y comparte un vídeo en el que nos recuerda cómo era hace 21 años y ¡sorpresa! no ha cambiado nada.

A. Morales |Woman.es

Lo admito. Envidio mucho a Jennifer López. Hace 21 años yo tenía 11 y ella era toda una mujer. Ahora, a punto de cumplir 32, la mujer soy yo y la joven es ella. ¿Cómo puede ser posible que los años no pasen por la estrella? Cuando cumplió 50 dejó al mundo con la boca abierta al compartir una imagen en bikini, "ha hecho un trato con el diablo", decían algunos en son de broma. Y es que el cuerpo que tiene la cantante, bailarina y actriz es de otro nivel. Y este 2020 nos volvió a sorprender. Después del mega show de la Super Bowl, junto a Shakira, miles de memes le dieron la vuelta al mundo: se le veía subida en la barra de pol dance con los brazos abiertos y cientos de mujeres "rezando" a "santa JLo" para que les diera aunque sea la mitad de sus genes.

Pero lo que acaba de publicar no tiene nombre. No solo nos deja boquiabiertas sino que además deja en evidencia el paso el tiempo que algunas queremos seguir negando. Viene ella con 50 años y comparte el aniversario número 21 de su disco On the Six, con una recopilación de los vídeos musicales de ese álbum, y amigas yo no veo diferencia entre la JLo de 29 años y la de ahora. O quizá sí, ahora está incluso mejor.

En el vídeo que compartió en su perfil de Instagram donde tiene más de 122 millones de seguidores recuerda su primer gran éxito, “If You Had My Love”, del que fue su álbum debut On the Six. Ya hace unos años recordaba así el clip: “If You Had My Love fue primero, he aquí mi primer break dance de mi primer vídeo de la primera canción de mi vida”.

El clip que ha compartido y que tiene más de 4 millones de reproducciones tiene imágenes del detrás de cámaras de sus vídeoclips, así como de algunos conciertos, grabaciones dentro del estudio y sesiones de fotos. Y también una una imagen del listado de los grandes éxitos de ese año, en el que el sencillo de JLo ocupa el puesto número 1, seguido de Livin la vida loca de Ricky Martín y No Scrubs de TLC.

Sea como sea, solo podemos decir una cosa JLo sigue siendo la misma diva que hace 21 años, su cara apenas si ha cambiado y su cuerpo sigue siendo un escándalo. La cantante y actriz ha sabido mantenerse con el paso del tiempo y quizá su dieta, entrenamiento y rutinas de belleza sean la clave detrás de su eterna juventud.