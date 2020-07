Un millón de dólares por no abortar: el polémico discurso político de Kanye West

Preocupa su estado de salud.

El pasado 5 de julio, Kanye West anunciaba su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Una noticia que sorprendía a seguidores y detractores, pero que era apoyada por su mujer, Kim Kardashian. Sin embargo, 10 días más tarde, se filtraban unas informaciones que aseguraban que el rapero se retiraba de la carrera presidencial.

Ahora, y como viene siendo habitual en el clan Kardashian, la historia ha vuelto a cambiar y Kanye West ha ofrecido en Carolina del Sur su primer discurso y no ha podido ser más polémico. En medio de rumores que aseguran que podría estar sufriendo una crisis bipolar y que su matrimonio con Kim Kardashian podría estar al borde del divorcio, el rapero aparecía con un chaleco antibalas con la palabra 'seguridad' en él y comenzaba un discurso, cuanto menos, inconexo.

El punto álgido del mismo tuvo lugar cuando le preguntar sobre su opinión sobre el aborto. Fue entonces cuando rompió a llorar y declaró que su padre quiso interrumpir el embarazo de su madre y que él pensó hacer lo mismo cuando Kim se quedó embarazada por primera vez.

"Mi mamá me salvó la vida. Mi papá quería abortar. No habría Kanye West porque mi papá estaba demasiado ocupado… Casi mato a mi hija. Lo único que nos puede liberar es obedecer las reglas que nos dieron para una tierra prometida. El aborto debería ser legal porque adivinen qué: la ley no viene de Dios de todas formas, así que, ¿qué es la legalidad?. Durante un mes y dos y tres, hablamos de que ella no tuviera al niño. Tenía las píldoras (abortivas) en la mano", asegura.

"Llamé a mi mujer y ella me dijo 'vamos a tener a este bebé'. Así pues, aunque mi mujer fuese a divorciarse de mí tras este discurso, ella trajo a North al mundo cuando yo no quería. Ella se puso en pie y protegió a nuestro bebe".

"Estando yo en el apartamento de París, el mismo donde después robaron a Kim, tenía mi ordenador abierto, todas mis ideas creativas, mi línea de calzado, la portada de mi próximo tema… Y la pantalla se puso en blanco y negro", decía mientras aseguraba estar en contra del aborto, pero que no piensa prohibirlo si gana las elecciones.

En cuanto a qué medidas tomaría para intentar que menos mujeres abortaran, Kanye West dijo lo siguiente: "... incentivaría a las mujeres que quieran abortar con un millón de dólares o algo así".

Está claro que esta campaña va a dar mucho de qué hablar.