El poema que el hijo de Shakira y Gerard Piqué Milan le ha dedicado a su padre es lo tierno que vas a leer hoy

El futbolista lo ha compartido orgulloso en sus redes sociales.

Woman.es

Si eres mamá o papá, cuando leas estas líneas te vas a sentir muy identificada, porque llevas varias semanas siendo también la profesora de tus hijos, y la experiencia, aunque dura y agotadora por momentos, está resultando inolvidable, ¿verdad?

Los primeros garabatos de los más peques, sus primeras letras comprensibles, la primera línea que ha leído por sí misma o, si son mayores, sus primeros textos artísticos. Cualquier detalle es para sentirse orgullosas de ellos, así que como para no hacerlo si te dedican un texto como ha hecho Milan con Gerard Piqué, su padre.

El hijo mayor de Shakira y el futbolista ha escrito un poema a su primogénito y este no ha dudado en compartirlo orgulloso con las millones de personas que le siguen en sus redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, donde es una de las celebrities que más juego da con su actividad.

El poema está escrito en inglés de puño y letra del pequeño, que cumplió 7 años el pasado mes de enero, y además de tener mucho mérito, confiesa algunas de las actividades que hace junto a su padre.

"Adoro a mi encantador padre siempre me hace feliz. Es el mejor amigo que he tenido nunca me pone triste. Practica todos los deportes conmigo y le gusta ir en moto acuática. Juntos trepamos a los árboles y huimos de las abejas. Inventamos muchas cosas y jugamos al ajedrez como los reyes. Nos gusta saltar en los charcos y luego nos gusta abrazarnos. Nos gusta ir en nuestras bicis e irnos de caminata. Adoro a mi encantador padre que siempre me hace feliz".

¡Milan, artista!