El pique de bromas virales en Instagram entre Hiba Abouk y Achraf Hakimi que te va a sacar una sonrisa

Toma nota si todavía no los has hecho en casa.

Si estás muy conectada a las redes sociales en la semana y media que llevamos confinados en casa por la pandemia de COVID-19, habrás visto que los retos y las bromas son uno de los grandes pasatiempos tanto de las personas anónimas como de las celebrities.

Los dos 'challenge' en clave de humor más virales estos días, el del palo de la escoba y el vaso de agua, y el de los sonidos de los animales -ahora te explicamos ambos-, son a los que han recurrido Hiba Abouk y su pareja, el futbolista Achraf Hakimi, para picarse mutuamente y, de paso, sacarnos una sonrisa a todos sus seguidores e incluso inspirar a aquellos que no conocían sendas bromas.

Al fin y al cabo, hay que ocupar el tiempo, y dedicar una parte al humor hace mucha falta en los tiempos duros que corren.

Primero fue el deportista el que publicó hace unas horas cómo la actriz picó de lleno en el reto del palo de la escoba y el vaso de agua, que consiste en engañar a alguien para que sujete el vaso lleno pegado al techo con un palo, haciendo presión. Una vez lo sujeta, retiras el soporte del que te has ayudado para colocar tan arriba el vaso y dejas, literalmente, tirada a la víctima de la broma, que no puede moverse si no quiere bañarse con el contenido del vaso.

La cosa no ha quedado aquí en la pareja, ya que Hiba se ha tomado cumplida venganza, y ha dejado la prueba en su perfil de Instagram. El "arma" utilizada ha sido la broma de los sonidos de los animales.

Coge un vaso de agua y pregúntale a tu víctima, mientras está sentada, qué ruido hacen los animales más típicos: vaca, oveja, perro, gato, etc. Cuando ya está descolocada por no saber de qué va la película, pregúntale el ruido de la ballena. Se quedará bloqueada pensándolo, así que aprovecha ese segundo para echarle el agua a la cara como cuando las ballenas suben a la superficie del oceáno para expulsar vapor de agua en masa por ese agujero que tienen en la parte superior de su cuerpo que se llama espiráculo.

Es muy sencilla, un poco asquerosa, pero bastante graciosa la verdad.

Hiba, quizá incomodada por tener a Amín, su pequeño recién nacido, en el pecho y por la dificultad para aguantarse la risa ante lo que iba a hacer, no ha atinado del todo con la cabeza de Achraf, pero si buscas por las redes sociales estos días verás algunos vídeos muy divertidos en los que la cara de la víctima es bañada por completo.