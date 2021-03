Pippa Middleton da a luz a su segundo hijo (por fin buenas noticias para Kate Middleton)

La hermana de la duquesa de Cambridge ha dado a luz a una niña solo semanas después de que Carole Middleton confirmara el embarazo de su hija Pippa.

PILUCA SANTOS

Los últimos días están siendo de todo menos fáciles para la Casa Real inglesa. La polémica entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry ha dado mucho de lo que hablar y, como se esperaba, no ha sentido muy bien en el seno de los 'british royals'. La duquesa de Sussex se explayó sobre su conflicto con su cuñada Kate Middleton, pero no hay mal que 100 años dure, como dice el refrán, y ahora, por fin, la duquesa de Cambridge vuelve a sonreír. Y no es para menos, su hermana pequeña Pippa, que también fue la dama de honor el día de su boda, ha sido mamá esta madrugada de una niña, que se ha convertido en el segundo hijo de la pareja que forma junto con marido James Matthews.

La pequeña, que se llama Grace Elizabeth Jane Matthews, vino al mundo a las 4.22 de esta madrugada y ha pesado 2,9 kilos.”La madre y el bebé están bien', ha revelado una fuente a la edición británica de la revista ¡Hola! "La niña es perfecta, todos están encantados con una llegada tan feliz".

Los segundos nombres de Grace son un guiño a sus dos abuelas, Carole Elizabeth Middleton y Jane Matthews. Y algunos medios como el 'Daily Mail' relacionan el nombre de Elizabeth con un homenaje a la casa real británica.

Una de las curiosidades del nacimiento de Grace es que ha llegado al mundo solo dos semanas después de que Carole Middleton confirmara que su hija estaba embarazada en una entrevista con la revista 'Good Housekeeping', solo unos días después de que los fotógrafos la cazaran por Londres con bastante tripa.