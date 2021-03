Pilar Rubio y su espectacular baile de musical para celebrar su 43 cumpleaños

La sensual coreografía del tema 'Be italian' del musical Nine ha sido la elegida por Pilar Rubio para dejar a la audiencia sin palabras.

Pilar Rubio ha celebrado su cumpleaños por todo lo alto. No sabemos cuál fue su plan al llegar a casa y reencontrarse con su marido y sus hijos, pero sí cómo ha festejado su cambio de edad a través de la pantalla, con una actuación estelar en prime time aprovechando su sección semanal en 'El Hormiguero'.

La presentadora, a lo Lady Di cuando se subió al escenario por sorpresa en un cumpleaños del príncipe Carlos -el regalo, ver a su mujer bailar al ritmo de 'Uptown Girl', no le gustó demasiado, según puedes ver en la última temporada de 'The Crown-, se ha autorregalado interpretar el tema 'Be Italian', del musical 'Nine'.

El resultado, mezcla de sensualidad y fuerza, te dejará como a toda la audiencia del programa, sin palabras.

"Quiero felicitar a todo el equipo de El Hormiguero que hicieron este sueño posible. Gracias también a nuestra coreógrafa Noe Cabrera, a Mel y a todo el elenco de bailarinas que son maravillosas. Gracias también a Pablo Motos por dejarme ser partícipe de esta fantasía", ha dicho la madrileña en la leyenda de la publicación de Instagram en la que ha compartido su actuación, que parece haber sido una elección personal.

La coreografía, por cierto, está inspirada en la que aparece en la película 'Nine', del año 2009, aquella en la que salía Penélope Cruz junto a actrices de la talla de Nicole Kidman, Marion Cotillard, o Sofía Loren.

En aquella cinta la encargada de cantar y bailar 'Be Italian' era Fergie, famosa por ser la voz de The Black Eyed Peas durante muchos años, y Pilar Rubio toma de aquella secuencia tanto el vestuario como el decorado y la coreografía, incluyendo ese juego con su melena peinada a lo salvaje que es protagonista en toda la actuación.

Pilar no ha podido entrar mejor en los 43, con un autorregalo de cumple que en realidad lo es para todos. También para su marido, Sergio Ramos, que le ha felicitado cariñosamente (y en dos idiomas) a través de las redes sociales.

"Pintas nuestra vida de sonrisas, ternura, belleza e inteligencia. Nos descubres el mundo a paso ligero y con mano firme. Nos lo das todo, porque te das tú, a mí, a nuestros hijos y por nuestra familia. No podía tener más fortuna que la de contar contigo a mi lado, por siempre. Te quiero con locura, mi amor. ¡Feliz cumpleaños, Pilar Rubio! I love you to pieces! Happy birthday, my love", ha escrito el futbolista en su Instagram, donde ha compartido un primer plano espectacular de su mujer.