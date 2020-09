La tierna y dulce dedicatoria de Pierce Brosnan a su mujer por su cumpleaños

Tras 19 años de matrimonio.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está claro que en Hollywood el amor es algo muy difícil de encontrar. Y no lo decimos nosotras, lo dicen todos los actores, productores, escritores, directos y demás personas que trabajan en una industria a la que hay que dedicarle horas y horas y por la que muchas veces hay que sacrificar, en cierta medida, la vida personal. Sin embargo, eso no es lo que le ha pasado a Pierce Brosnan, el que fuera James Bond, quien mantiene un estable matrimonio desde hace 19 años con Keely Shaye Smith. Algo que no se ve todos los días en las colinas de Hollywood.

Pues bien, la mujer del actor ha celebrado su 57º cumpleaños y lo ha hecho en compañía de su marido y las dos obras de arte que este ha pintado para ella. ¡Efectivamente! De hecho, ha sido el propio actor el que la felicitaba vía Instagram con el siguiente comentario: "Feliz cumpleaños, Keely, querida, gracias Dios por tu corazón de ángel. Unos cuantos cuadros con todo mi amor. Uno es 'Spring', todavía en proceso, y el otro se llama 'My Old Chair'.

Una publicación en la que podemos ver a la mujer del actor disfrutando de un cóctel junto a su marido. Además, estas imágenes se han llenado de comentarios felicitando a Keely, entre ellos muchos de compañeros de profesión de Pierce. Por no hablar de los miles de comentarios provenientes de fans del actor. Una maravilla ver cómo la gente le tiene tanto cariño a esta pareja que lleva años de feliz matrimonio y son un ejemplo de estabilidad.