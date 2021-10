La actriz ha confesado que le está resultando muy complicado manejar la fama, sobre todo, después del gran éxito de 'Bridgerton'. Aun así, ha encontrado algunos trucos.

En su última entrevista, Phoebe Dynevor se ha sincerado sobre las dificultades que la fama ha traído consigo. La estrella de 'Bridgerton', serie de Netflix en la que la actriz representa a una de las protagonistas, Daphne Bridgerton, ha explicado en una conversación con Harper's Bazaar UK que, al principio, le fue muy complicado manejar el hecho de ser un personaje público. Y a pesar de que con el paso el tiempo está consiguiendo adaptarse a la fama, no confía en que llegue el día en que sepa controlarla por completo.

La joven de 26 ha protagonizado la última portada de la revista Harper's Bazaar, ocasión que ha aprovechado para hablar de su creciente éxito como actriz. "No creo que nadie sepa cómo manejarlo. Me preocupa todo", explicó Dynevor. "Estoy llena de ansiedad. Tengo miedo al fracaso, a defraudar a alguien, a contradecirme. Ya ves lo que es para tu salud mental estar en el ojo público".

'Bridgerton' fue estrenada en Netflix en 2020 y acogida con gran éxito desde el principio. La trama cuenta la historia de una familia inglesa adinerada y sus aventuras amorosas, un elenco en el que Phoebe interpreta a una de las hijas de la familia Bridgerton. Ella, además, es la protagonista de la temporada primera.

Dynevor ha confesado que, con el paso de tiempo, está consiguiendo adaptarse poco a poco a la fama y aprendiendo a manejarla. Por supuesto, tiene sus trucos. "Medito, tengo un terapeuta, camino todos los días. Hago cosas para conectar con la tierra, porque todo está siendo bastante agitado en este momento", contó la actriz.

"Lo que estoy empezando a comprender sobre esta industria es que los altos pueden ser muy altos, pero los bajos pueden ser muy bajos, así que se trata de encontrar ese punto medio y centrarse en uno mismo", explicó la actriz. Y continuó: "Es muy importante para mí y para mi cordura trabajar en proyectos que me encantan y desarrollar personajes que me parecen realmente interesantes. Eso es lo que me entusiasma de trabajar como actriz".

Tal y como ha confesado, Dynevor no esperaba que la serie tuviese tal éxito, sobre todo porque fue lanzada durante la pandemia Covid-19."Pensé que sería un proyecto más. Creía que a nadie le iba a importar. Estábamos todos encerrados, metidos en casa. En la primera temporada, la gente me decía: 'Sabes que esto podría ser enorme', pero nunca te lo crees, y nunca entenderás lo que se siente hasta que te pase a ti. Es bastante extraño. Sólo cuando empezamos a poder salir de casa de nuevo y había fotógrafos fuera, me di cuenta de que, si salía en pijama, podía haber alguien haciendo fotos", comentó.

Dynevor participará en la segunda temporada de la producción de Netflix, pero mientras tanto, interpretará un papel protagonista en el biopic 'The Colour Room', una película dramática inglesa dirigida Claire McCarthy y escrita por Claire Peate. En esta producción contará con Matthew Goode, David Morrissey, Darci Shaw, Kerry Fox. y Luke Norris como compañeros de reparto. Ambientada en años 20, 'The Colour Room' cuenta la historia real Clarice Cliff, una joven artista y trabajadora de una fábrica que, a pesar de los contratiempos económicos, consiguió revolucionar el mundo del arte.

"A mi padre le encanta y tiene algunas de sus piezas. Yo no sabía mucho sobre ella, sólo conocía sus diseños", explicó Dynevor sobre la artista a la que interpretará. "Su historia me fascinó por completo: una mujer de clase trabajadora que llegó a dirigir toda una alfarería. Fue un logro increíble, así que fue emocionante para mí poder interpretar un personaje así, sobre todo después de Daphne, porque son polos opuestos en casi todos los sentidos".