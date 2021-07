La actriz, casada con Javier Bardem desde el año 2010, ha compartido un texto sobre su suegra en el que le agradece su amor y todo lo que le ha enseñado a lo largo de los años.

Julia García

El pasado sábado 17 de julio Pilar Bardem fallecía en Madrid a los 82 años. Era Carlos, hijo mayor de la actriz, quien anunciaba el triste desenlace a través del siguiente comunicado en redes sociales: "Queremos compartir la noticia de que Pilar Bardem, nuestra madre, nuestro ejemplo, ha fallecido. Se ha ido en paz, sin sufrir y rodeada del amor de los suyos. Sabemos del cariño y admiración que por ella sentían muchísimas personas, dentro y fuera de España, por la actriz y la persona luchadora y siempre solidaria que fue. Agradecemos de todo corazón ese amor hacia nuestra madre".

Madre de tres hijos, Carlos, Mónica y Javier, la actriz era uno de los referentes del cine español y una conocida activista en múltiples causas sociales. Es por ello que muchos son los compañeros de profesión que han querido homenajear a Pilar de diferentes maneras aunque haya sido despedida en la más estricta intimidad como cuentan que a ella le hubiera gustado.

"Despedimos a mi madre como ella y nosotros queríamos. Con el corazón lleno amor. Con ternura y una sonrisa en la boca. Y con el alma rebosando gratitud por los miles y miles de mensajes de cariño, respeto y admiración por Pilar Bardem. Por nuestra madre. Amigas y amigos, compañeros y compañeras, y desconocidos que se han tomado el tiempo para escribir y arroparnos con su cariño. Recordémosla viva, alegre y luchadora. Gracias por esta ola de amor. Carlos, Mónica y Javier", rezaba el mensaje que Javier Bardem compartía en su perfil de Instagram junto a una fotografía de los tres hermanos rodeados de imágenes de su madre.

Entre quienes han mostrado el dolor por la pérdida de Pilar Bardem figura Penélope Cruz, su nuera. A través de una emotiva carta acompañada de imágenes de ambas, la oscarizada actriz ha dedicado unas bonitas palabras a la madre de su marido, Javier Bardem.

"Querida Pilar! Miro esta foto y me pregunto cuál habría sido nuestra reacción si alguien nos hubiese dicho en ese momento que el destino tenía maravillosos planes para unirnos más allá del cine. Que aquel parto con Pedro fue también un ensayo de la vida misma. O quizás ahí las dos ya lo sabíamos?", empieza diciendo Penélope sobre la coincidencia de ambas en la cinta 'Carne Trémula' de 1997, de la que ha compartido un fotograma de las dos en la mencionada película.

"Siempre fuiste tan buena conmigo! No se puede soñar una suegra mejor. Gracias por todo el amor que nos has dado, a tus hijos, a tus nietos, a todos tus familiares y amigos. A mi me has dado muchísimo. Gracias por haberte puesto siempre del lado del que más lo necesita. Por alzar tu voz ante las injusticias. Por dejarte la piel luchando por mejorar las condiciones de vida de los miembros más necesitados de nuestro sector, sin esperar nunca nada a cambio. No se puede olvidar que en nuestra profesión muchas cosas han mejorado gracias a tu grandísimo esfuerzo a lo largo de los años, sin rendirte en ningún momento. Eres admirable. Gracias por compartir conmigo todos estos años tu sabiduría. Y tu humor!", continúa el texto, que termina con un sentido "Te quiero muchísimo. Siempre te llevaré en mi corazón. Gracias Pilar".