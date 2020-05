La "pelea" de Scarlett Johansson, Halle Berry, Margot Robbie y Cameron Diaz que arrasa en redes

Se llama #BossBitchFightChallenge y nos ha dejado loquísimas.

Durante esta cuarentena se han grabado canciones con fines benéficos, otras con el objetivo de concienciar a la población, los mejores chefs nos han contagiado su pasión por los fogones a través de Instagram, se han rescatado fotos de la infancia a montones y también han proliferado los retos porque sí, por puro entretenimiento, con Jennifer Lopez y Tik Tok como mayores "culpables" de esta nueva moda.

Pero lo que no nos esperábamos bajo ningún concepto es que, de repente, casi de la nada, se juntaran nombres del nivel de Scarlett Johansson, Halle Berry, Drew Barrymore, Florence Pugh o Margot Robbie para grabar el challenge más loco e inexplicablemente divertido del confinamiento.

Se llama #BossBitchFightChallenge, y es mejor que lo veas antes de saber ni siquiera de qué va la cosa.

¡Hasta Cameron Diaz ha vuelto a actuar después de su maternidad y su retirada profesional aunque sea por unos segundos! Cinco minutazos adictivos, muy bien editados, en los que algunas de las estrellas de Hollywood más famosas simulan pegarse todo tipo de golpes y con toda clase de objetos y atrezzo. Las hay que aprovechan el buen tiempo que tienen en sus zonas de residencia para darse el primer chapuzón de la primavera.

Habrá quien piense que es violento el vídeo, pero todo tiene su explicación, y en este caso es que la iniciativa la ha promovido una de las especialistas de escenas de acción más famosas del cine norteamericano, Zoë Bell, que al compartir el vídeo en su perfil de Instagram se ha referido a sus compañeras de reto con admiración: "Señoritas, todas son mis heroínas".

El objetivo de Bell no ha sido otro que "combatir el aburrimiento", literalmente, tal y como ella misma ha escrito en la misma leyenda de la publicación, pero al hacerlo viral ha conseguido reivindicar su profesión, una de esas especialidades sin las que el cine tal y como lo entendemos no existiría. Te puede gustar o no, pero currado está al nivel de los mejores que hemos visto en las últimas semanas.