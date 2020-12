Emotivas palabras.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

"NADA SERÁ IGUAL, porque tenía una vida completa. De haberlo sabido antes. No te hubiera dejado respirar sin compartir conmigo cada bocanada de aire. No te hubiera dejado dormir, hablando hasta que el sol nos sorprendiera.

No te hubiera dejado partir en esa estación de Atocha que tanto me dolía el alma. Nunca hubiera soltado tu mano. No hubiera dejado de abrazarte para sentir tu piel", comienza el texto de Paz Padilla que ha compartido en su cuenta de Instagram donde la siguen unos 2 millones de personas.

"No hubiera dejado de besar esos labios de algodón de feria que tanto echo de menos. Se que el 21 no será mejor, porque tú ya no estás. El 20 me dio la oportunidad en nuestra habitación de agarrar tu mano, de besarte, de sentir tu piel acurrucarme en tu pecho, hablar sin decir ni una palabra, porque sabíamos lo que nos decíamos", recuerda.

Paz Padilla y Juan Vidal se dan el 'sí, quiero' en Cádiz Ver 10 fotos

"Para terminar diciendo que "no sé qué me espera el 22,23 o el 27 pero sé que todo habrá merecido la pena, hasta decirte adiós, Cada mañana encuentro consuelo en pensar que nos pudimos despedir y que nos volveremos a encontrar, esta noche tomaré las uvas, brindaré por ti y desearé ser feliz en el 21 como te prometí. Te quiero mi amor", finalizaba.

Un precioso texto que ha acompañado de una imagen donde se la puede ver en la playa en brazos de Antonio Juan Vidal. El abogado y funcionario de la Junta de Andalucía fallecía el pasado mes de julio a causa de un cáncer (un tumor cerebral) que le había sido diagnosticado un año antes de su deceso. La pareja lo mantuvo en el más estricto secreto y solo lo supimos cuando se comunicó de manera oficial y pública el trágico desenlace de la enfermedad.