Dos semanas después de dar a luz a su segundo hijo, Paula Echevarría ha querido compartir con sus seguidores la imagen que mejor refleja lo que es la maternidad.

Julia García

Cómo nos gusta que nuestras celebrities favoritas hablen y se muestren con naturalidad y sin tapujos en las redes sociales. Que nos enseñen que la vida no son los viajes a lugares de ensueño, las comidas en las que cada ingrediente está perfectamente colocado o los posados con looks increíbles que cada minuto aparecen en nuestro timeline. Y que ayuden a visibilizar temas que hasta ahora estaban idealizados como la maternidad.

De la misma manera que lo han hecho recientemente colegas de profesión como Sara Sálamo, Ana Morgade o María Castro, Paula Echevarría no ha tenido reparos en mostrarnos las luces y las sombras de esta etapa. Ya lo hizo durante el embarazo al desvelar cuantos kilos había engordado y lo volvió a hacer tan solo cuatro días después de dar la bienvenida al mundo a su segundo hijo cuando mostró su tripa posparto en un video en el que preguntaba: "Si el bebé ya está fuera... ¿qué hay ahí dentro aún? ¿Será la felicidad, que ocupa lugar?".

La respuesta fue muy aplaudida por sus seguidores al instante, tanto que la actriz ha querido compartir con ellos de nuevo una pequeña parcela de su vida privada con una instantánea que refleja muy bien el momento en el que se encuentra sumida tras el nacimiento del pequeño Miguel.

"Con ojeras, sin maquillaje, con filtro, sin peinar, con amor, mucho amor..." reza la publicación que ha hecho la asturiana en Instagram que no deja de acumular 'likes' y comentarios con amorosos emoticonos desde que ha aparecido en nuestro timeline. Y así es, porque en la foto vemos a Paula sin una gota de maquillaje, con el pelo recogido en un informal moño, en pijama -un colorido diseño que, por cierto, pertenece a la colección que la influencer María Fernández Rubíes ha creado para The Are- y con una sonrisa de felicidad inigualable por tener a su niño en brazos.

Quien ha sido madre tendrá muy presente como son las primeras semanas con un bebé en casa en las que el cansancio y la felicidad se acumulan a partes iguales, de modo que esta tierna imagen de la intérprete nos ha hecho sentirnos del todo identificadas.