La pareja ya está en casa con tu bebé después de que viniera al mundo el pasado 11 de abril.

Paula Echevarría y Miguel Torres ya están en casa con su bebé. La pareja ha abandonado el hospital en el que recientemente vino al mundo Miguel Jr, no sin antes dejarnos para el recuerdo tiernas imágenes de los tres juntos posando a las puertas de la clínica. Para la ocasión, Paula ha lucido estupenda con una chaqueta de cuadros azul que le sentaba de maravilla. Un precioso posado en el que Miguel Torres no ha parado de mirar a su novia, quien no podía parar de sonreír en un momento tan especial para ambos.

Se trata de un modelo de Stradivarius que tiene un precio de 19,99 euros, pero lo cierto es que no podrás hacerte con ella porque se ha agotado minutos después de que la actriz saliese a las puertas del hospital a posar delante de los medios.

La actriz y el exfutbolista daban la bienvenida a su primer hijo en común después de tres años de relación la noche del domingo 11 de abril en Madrid.

"¡Nuestro bebé ya está aquí! Miguel Jr llegó al mundo esta madrugada de domingo y es un niño sanísimo y tan bueno! Estamos los dos mejor que bien... El papi y yo estamos felices a más no poder y muy muy emocionados..." escribió la que fuera protagonista de 'Velvet' en sus redes sociales para comunicar la feliz noticia junto a una fotografía de los tres en la cama del hospital minutos después del nacimiento el pequeño.

La actriz ya era madre de una niña de doce años de nombre Daniela, fruto de su relación con el cantante David Bustamante con quien estuvo casada durante más de una década.

Fue en el mes de septiembre cuando la intérprete y el exfutbolista anunciaron embarazo vía redes sociales con una bella instantánea en blanco y negro que supuso toda una sorpresa para los seguidores de esta feliz familia que ya está disfrutando de sus primeras horas juntos en la tranquilidad de su hogar.