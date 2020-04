Paula Echevarría, Miguel Torres y la historia del chupetón que la actriz acaba de aclarar

¿Qué ha pasado?

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está claro que la cuarentena nos está permitiendo, y les está permitiendo a las celebrities (patrias e internacionales), bucear en el baúl de los recuerdos. Porque con el aburrimiento llegan el atracar la nevera (por eso te recomendamos que intentes llenarla de productos sanos) y el tirar de carrete o de álbumes de fotos (si eres de las que se acuerdan de imprimirlas, 'respect').

Y esto es lo que le ha pasado a Paula Echevarría, quien ha querido compartir con todos sus seguidores unas imágenes del viaje que realizó a Marrakech en el verano de 2018.

"Quien me conoce sabe que una de mis pasiones en la vida es viajar (mis amigos y mi familia me llaman Willy Fog).. Mi estado suele ser viajando o pensando en cual/cuales serán los siguientes viajes... Ahora no.. no estoy viajando y ni siquiera estoy organizando el siguiente.. porque no se cuando será, tal y como están las cosas parece que ni mi mente me deja pensar en ello... Así que me conformo con pensar en los que ya hice.. no paro de ver fotos constantemente de todos ellos.. y soñar... que al fin y al cabo para eso son los buenos recuerdos no?", comenzaba diciendo en un post en su Instagram.



"Este viaje fue en el verano del 2018, estábamos en Marrakech.. y es uno de mis viajes favoritos... Os iré enseñando más si queréis... ¿Y vosotros? ¿Pensáis mucho en vuestros viajes? ¿Cual fue vuestro viaje favorito últimamente? Por cierto, quien quiera saber la historia de mi "chupeton" que se pase por mi stories", decía consciente de que en una de las fotografías en las que sale besando a Miguel Torres puede ver un chupetón. ¿Seguro?

Ha sido en sus Stories donde la intérprete ha querido aclarar la historia de este chupetón. "Siento mucho decepcionar a quien han visto un chupetón en esta foto, que no tengo nada en contra de ellos... ni de quien lo dice ni de los chupetones... Pero esto es un claro ejemplo de muchas de las cosas que pasan a veces en las redes sociales... dar por hecho algo a simple vista... y por eso me apetece aclararlo...", escribe sobre la imagen donde se ve "el chupetón".

"¡Es la bolita de mi pendiente!" Así que no, no había chupetón, pero sí mucha pasión... Esto es una tontería y me da igual... pero esto es una moraleja para que antes de juzgar por una imagen a simple vista nos paremos a pensar... ¿no creéis?", ha sentenciado.