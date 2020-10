Paula Echevarría te dice lo que tienes que hacer si no te gusta su Instagram

Un gran consejo.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Tiene 3.3 millones de seguidores en Instagram que se ha ganado a base de esfuerzo, constancia y saber estar. Además de su trabajo como actriz, Paula Echevarría puede añadir a su currículum el ser una de las 'influencers' más influyentes (valga la redundancia) de España, honor que recibió recientemente por parte de la revista Forbes (quien coronó en el número 1 a María Pombo).

Pero como todas bien sabéis, las redes sociales están plagadas de 'haters' que han visto en su anonimato el lugar perfecto para criticar constantemente la vida de Paula Echevarría. No solo ella, pero lo cierto es que al ser una de las más populares, sus detractores suelen cebarse un tanto con ella. Sin embargo, Paula Echevarría siempre suele tirar de humor y educación para mandarles mensajes haciéndoles ver que hay cosas mejores que hacer en la vida.

Por eso, Paula Echevarría ha decidido mandar un mensaje a todos aquellos que critican su vida 'online' día sí y día también con un post que ha tomado prestado de la cuenta de Instagram 'La Drama Queen'.

Efectivamente. Si no te gusta Paula Echevarría o sus Stories, ¡no la sigas y listo! Así de fácil. Aunque también os vamos a decir que no entendemos cómo a alguien no puede gustarle el Instagram de Paula, por lo menos en lo que se refiere a moda porque sube prendas que son una auténtica maravilla. De hecho, recientemente la actriz subía una imagen en la que coordinaba un vestido de ANTIK BATIK. Se trata del modelo 'Mary Lace' y está disponible en la página web de la firma.