Las palabras sobre la maternidad de Malú que han emocionado a las redes

La cantante, además, está inmersa en numerosos proyectos.

Es extraño que Malú acceda a hablar sobre su vida privada. Por eso, el hecho de que este miércoles se la esperara en 'El Hormiguero', donde nunca faltan las preguntas de índole personal que Pablo Motos lanza como si tal cosa (y con habilidad), había creado cierta expectación. Más aún cuando, en los últimos meses, la vida de la cantante ha cambiado significativamente, ya que el pasado mes de junio tuvo una hija, Lucía, fruto de su relación con Albert Rivera.

Además de explicar, por videollamada que, a causa del confinamiento o la 'nueva normalidad', echaba de menos abrazar a su familia ("coger a mi sobrino pequeño y achucharlo y comérmelo a besos, (abrazar) a mi hermano"), la artista se refirió en un momento a su hija con tanta ternura que emocionó a las redes.

"Lucía, como se me eche aquí en el cuello es que me muero, dejo todo lo que tenga por hacer, se acaba el día, el planeta, la vida...", confesó, antes de indicar que la maternidad incluso había modificado su relación con el móvil. "En la vida había dejado tanto el teléfono de lado como ahora. Cuando estoy con mi hija ni me acuerdo que existe, vaya", aseguró mientras José Mota, también presente en el plató afirmaba que esta era "una madre maravillosa". "Me ha contado cosas muy bonitas", subrayó.

Asimismo, confirmó que, como había adelantado Albert Rivera, la niña dormía una media de ocho horas (y no que Albert lo pensara solo porque él no se despertaba, como bromeó Pablo Motos). "Es un sueño de niña", recalcó Malú.

A continuación, dio detalles, junto con José Mota y Arturo Valls, también en el programa, sobre su próxima aventura televisiva que comparte con los anteriores. Es el 'talent show' 'Mask Singer' que aterrizará próximamente en Antena 3. Y que consiste en que "doce famosos, muy famosos, cantan bajo unas máscaras. El público, guiado por un equipo de investigadores compuesto por Malú, José Mota y Los Javis, tiene que adivinar quién está cantando", explicó el que será su presentador, Arturo Valls.

"Es muy sorprendente quiénes están debajo de esas máscaras. En muchos de los casos no nos esperábamos que gente así se prestara a eso", añadió Malú, a quien le gustó, en un principio, que el programa no fuera competitivo a diferencia de 'La Voz', pero que admitió que los miembros del grupo de investigadores habían terminado "realmente picados". Y que la había liado alguna vez, como adelantó Arturo Valls, como cuando había afirmado que algún participante "no era cantante", que cantaba bien pero no era profesional, y luego sí resultaba serlo.

Malú compagina el programa con la preparación de su nuevo disco, que va "superbien". "Estoy muy contenta porque normalmente tardo bastante en hacerlos (los discos) y me vuelvo loca, me estreso, y esta vez que no tenía prisa está saliendo superrápido, pero rapidísimo", indicó. "Creo que es la falta de presión", sugirió.