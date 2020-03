Ona Carbonell ha anunciado que está embarazada, ¡y de la forma más divertida!

La nadadora española con más medallas mundiales ha compartido la buena nueva con sus compañeras de equipo. ¡Enhorabuena!

Clara Hernández

"Quiero hacer cosas normales, como ir a una boda, pasear a los perros o no despertarme a las 5 de la mañana para entrenar. Y ser madre", nos contaba el pasado mes de octubre la campeona olímpica Ona Carbonell, la mujer con más medallas mundiales de natación y Premio Woman 2019, antes de confirmar que tenía previsto retirarse un tiempo de una vida que le hace pasar más horas dentro del agua que fuera.

"Me hago mayor. Llevo 11 años con mi pareja y los sueños van cambiando a lo largo del tiempo. Mi corazón me decía que me iba a arrepentir si me pasaba todo el año olímpico entrenando 11 horas al día y viajando", explicaba en una de sus entrevistas más sinceras.

Pues bien, la deportista ha cumplido uno de esos sueños y acaba de anunciar que está embarazada. Además, lo ha hecho junto a las personas que ha compartido horas y horas durante los últimos años, persiguiendo otras metas (las profesionales). Nos referimos al equipo español de natación artística.

"Las buenas noticias siempre son mejores cuando las compartes con tus compañeros", ha escrito en su perfil de Instagram, antes de confirmar la buena nueva con un "El equipo aumenta" y un emoji de una niña. ¿Sabemos entonces ya el sexo del bebé?

En la imagen, se ve a Ona en bañador ya con tripita y poniendo el signo de la victoria con sus manos mientras el resto de sus compañeras señalan su vientre o ponen muecas de sorpresa.

La noticia ha circulado rápidamente y la publicación suma ya miles de likes solo un par de horas de haber sido compartida. así como cientos de felicitaciones.

Ona recibió este invierno el premio Woman 2019, que se otorga a "personalidades extraordinarias de distintos ámbitos profesionales que destacan por sus valores y su trayectoria". Durante la gala, agradeció un premio que reconoce la labor de las mujeres y por ser "una manera de visibilizar todas las mujeres valientes y atrevidas que pueden hacer realidad retos casi imposibles" , nos confió algunas curiosidades, como lo complicado que es vivir fuera del agua y caminar cuando una se ha acostumbrado a vivir sin apenas gravedad, o cómo uno de sus entrenamientos era saltar a la comba para reforzar la musculatura y las articulaciones.

Ahora se enfrenta a nuevos retos y le deseamos lo mejor.