Olivia Rodrigo revela cuál es su truco para evitar las malas energías en internet

La artista, que ha saltado hace relativamente poco a la fama, lidia a diario con las opiniones de la audiencia. Sin embargo, no lo considera una representación de "la vida real".

María Viéitez

Gracias a su papel protagonista en la seria High School Musical, Olivia Rodrigo se convirtió de la noche a la mañana en una estrella internacional. A pesar de su corta esa, la joven ya acumulaba una larga experiencia como actriz y cantante en producciones Disney. Ahora, ha decidido centrarse fundamentalmente en la música, un campo en el que ha demostrado tener un enorme talento.

En una charla que Rodrigo ha mantenido con la cantante, compositora y guitarrista Alanis Morissete para la revista Rolling Stone, Olivia, de 18 años ha querido dar su opinión sobre cómo gestionar la fama y las redes. Y es que la artista defiende el valor de la ignorancia, que define como una bendición, porque te permite ser ajeno a los comentarios negativos en internet.

Olivia Rodrigo y Alanis Morissette llegaron juntas a la conclusión de que esa es una de las lecciones más valiosas que han aprendido a lo largo de sus carreras. Pero no es lo único que las cantautoras tienen en común. Ambas también saltaron a la fama escribiendo sobre sus experiencias con el desamor algo que generó abundantes críticas en ambos casos.

- Olivia Rodrigo, una nueva artista que debes conocer si no lo has hecho ya

- Olivia Rodrigo sobre la insdustria de la música: "Es genial recibir el apoyo de otras mujeres"

"Hubo mucho acoso y muchos celos, y mucha gente a la que había adorado toda mi vida era malvada", dijo Morissette refiriéndose a los amigos y conocidos que la decepcionaron durante su camino a la fama.

La cantante de 'Ironic', de 47 años, dijo que tuvo que tomar medidas para alejarse de las energías negativas, sobre todo de aquellas a las que estaba expuesta a través de internet. Por ese motivo, dejó de leer cualquier tipo de contenido, incluidos los comentarios, que escribían sobre ella.

"Llegó momento, alrededor de los 22 años, en que dejé de leer todo porque no era realmente relevante para mi crecimiento y evolución personal", dijo Morissette. "Tenía suficiente gente a mi alrededor que me señalaba los puntos ciegos, lo pidiese yo o no. Y me encanta hacer terapia, así que siempre he tenido un gran equipo de terapeutas. Pero al final se convirtió en '¿Por quién me siento constantemente observada?", confesó Alanis.

Rodrigo no pudo hacer más que estar de acuerdo con su compañera, y reveló que ella, hace tiempo, tomó la misma determinación de no leer comentarios y contenido negativo sobre ella. Además, la joven confesó sentir que a las mujeres jóvenes como ella se les exige "un estándar increíblemente irreal".

"He tomado el mismo camino que tú", dijo Rodrigo refiriéndose a su compañera de entrevista. "No creo que nadie deba mirar esas cosas. No creo que como seres humanos debamos saber lo que miles de personas piensan sobre lo que llevamos puesto, sobre lo que decimos o sobre cómo hablamos. Creo que hacer esa separación es realmente importante: darse cuenta de que eso no es la vida real, ¿entiendes lo que quiero decir? Ese mundo que se crea online es sólo una faceta de esta grandísima existencia humana", concluyó.

Pero Olivia no lo ha tenido tan claro desde siempre. La joven explicó que tiene cuenta de Instagram desde los 12 años, y dado que creció siendo un personaje público, a menudo le resultó difícil diferenciar su verdadero 'yo' del personaje que mostraba a sus seguidores.

"Durante mucho tiempo, me costó separar esas dos cosas", contó a Morissette. "Podía ser amable e inteligente y tener todas esas cosas increíbles, pero si no las mostraba en Instagram y nadie lo veía, pensaba: '¿ha ocurrido de verdad?'". Como respuesta, Morissette comparó Instagram con un escaparate en Nueva York en Navidad: "Es una presentación".