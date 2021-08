Olivia Rodrigo sobre la insdustria de la música: "Es genial recibir el apoyo de otras mujeres"

La cantante se ha mostrado agradecida por la cálida bienvenida que estrellas como Taylor Swift y Selena Gomez le han dado al entrar en la industria de la música.

Nada más debutar en la industria de la música y la actuación, Olivia Rodrigo se convirtió en una estrella. La cantante y actriz de solo 18 años saltó a la fama gracias a su papel de Nini Salazar-Roberts en la serie de Disney+ High School Musical: El musical: La serie. Además de este, Rodrigo ha realizado otros trabajos musicales, pero el sencillo 'Drivers License' es, sin duda, uno de los que la han convertido en un icono. El tea fue lanzado el pasado 8 de enero de 2021.

Su talento es suficiente aval para justificar el éxito que la cantante está teniendo en la industria, así como el respeto y felicitaciones que está recibiendo por parte de numerosos artistas. Pero, además, Rodrigo cuenta con el apoyo, la admiración y los consejos de estrellas que ella misma admira, y eso, según ha confesado, es la mejor bienvenida que podría haber recibido.

Olivia Rodrigo ha explicado en una entrevista para 'Variety' que se sintió acogida de inmediato en la industria de la música gracias a Taylor Swift y Selena Gomez. La cantante y actriz ha posado para la última portada del número 'Power of Young Hollywood' de la cabecera y ha revelado ser "fangirl de por vida" de Swift. En esa misma conversación, la joven quiso agradecer a la cantante de 'Look What You Made Me Do' la cálida acogida que le dio cuando saltó a la fama.

"Es muy bonito que te den la bienvenida a la industria de la música y es genial que apoyen a otras mujeres", explicó Rodrigo. Y continuó: Taylor Swift "me escribió una carta hace un tiempo, y dijo algo sobre cómo tú creas tu propia suerte en el mundo y la manera en la que tratas a otras personas siempre vuelve a ti".

Rodrigo no quiso revelar demasiados detalles sobre lo escrito por Taylor Swift ya que se trataba de algo personal, pero sí quiso subrayar que la elocuencia y la generosidad de Swift la conmovieron.

Taylor, de 31 años, no es la única artista que se ha puesto en contacto con Rodrigo en los últimos meses. También lo ha hecho su amiga Selena Gomez, de 29 años, de quien la joven de 18 recibió un importante consejo.

"Conocí a Selena y fue muy amable. Me habló mucho de priorizar la salud mental, que creo que es realmente importante en esta industria", dijo Olivia. Gomez y Rodrigo comparten una infancia en común, ya que ambas empezaron a trabajar en la industria de la música y la interpretación desde que eran muy pequeñas: "Todos nosotros estuvimos en el candelero muy jóvenes... Eso puede ser agotador para tu psique y puede provocar todos estos problemas extraños", añadió.

Selena Gomez ha hablado en numerosas ocasiones acerca del impacto que trabajar bajo tanta presión y desde que era tan joven tuvo sobre su salud mental. Por ello, la cantante y actriz pone hoy todos sus esfuerzos en mantener viva la conversación sobre la importancia de cuidarnos, una misión y unos valores que promueve con su línea de maquillaje, Rare Beauty.

Además, el pasado mes de mayo, Mes de la Concienciación sobre la Salud Mental, Gomez inició junto con su empresa de belleza una campaña de educación sobre este tema. La iniciativa recibe el nombre de Rare Impact Fund y tiene la misión de recaudar fondos para que las escuelas puedan proveer a sus alumnos de más servicios que les permitan cuidar de su salud mental.