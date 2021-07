Este miércoles, ha visitado a Joe Biden para promover la vacunación en Estados Unidos

Noelia Murillo

Si has llegado hasta aquí sin saber quién es Olivia Rodrigo no nos lo podemos explicar. Son tantas las noticias que recorren medio mundo y de las que es protagonista, que debe ser un auténtico reto ignorar de quién se trata. Con tan solo 18 años se ha convertido en una de las mujeres más célebres de la industria musical y eso que solo acaba de despegar.

Podría decirse que 2021 es su año. La artista brilla allá donde va desde que hiciera oficial la presentación de su debut musical, Sour. Se trata de uno de los álbumes más vendidos en lo que va de año (teniendo en cuenta que se publicó el pasado mes de mayo) y ha recibido una gran acogida tanto por el público como por la crítica, que lo ha posicionado como uno de los álbumes mejor valorados del momento.

Entre sus canciones, destacan Good 4 U o Deja Vu, con las que se ha coronado como la nueva princesa del pop que, aunque no abandona estas raíces, también se deja encandilar por otros estilos musicales. De ese modo, en su sonido no falta rock ni punk, como tampoco sentimiento, dedicación y sinceridad, mucha sinceridad. A pesar de su temprana edad, Olivia relata episodios con los que cualquiera podría verse identificado, desde la amistad hasta el desamor.

Puede que esa haya sido la clave de su éxito, que no haya permitido que la encasillen en un solo estilo musical y no cabe duda de que se desenvuelve con soltura entre los diferentes ritmos que escoge para sus canciones. También hace lo propio más allá de la música, en su ámbito personal, ya que se ha configurado como una de la infuencers más completas de la actualidad.

Porque su estética también forma parte de su puesta en escena, donde no faltan guiños al pasado en gran parte de los looks con los que se deja ver. Sin ir más lejos, con la promoción de este álbum, Olivia apostó por recuperar la icónica portada de Live Through This, el célebre disco de Hole, para recuperar esa nostalgia musical que tanto éxito suele tener en el arte.

Además de a nivel artístico, la joven artista se va camino de convertirse en un icono para muchas jóvenes que buscan inspiración en las nuevas generaciones. Hace apenas unos días compartía en sus redes sociales una imagen con la que anunciaba que acababa de graduarse en el instituto, dando así una imagen de responsabilidad frente a los estudios a pesar de ser una estrella a nivel mundial.

El último episodio de ejemplaridad ha tenido lugar este miércoles en la Casa Blanca, donde la cantante ha sido invitada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para dar un discurso a favor de la vacunación en los más jóvenes. Sin duda esto supone una nueva forma de consolidarse como una artista comprometida con la sociedad y ese esencial en la industria actual lo cual, sin duda, siempre es bien recibido.

La autora de Brutal ha acudido a la residencia del mandatario norteamericano con un outfit de lo más curioso. Si creíamos que lo de llevar zapatos de tacón con calcetines era cosa del pasado, Olivia ha demostrado que se puede acudir a una cita de estas características dentro de lo formal, pero al margen de lo normativo. Si pensábamos que Hailey Baldwin había venido a revolucionar el estilo de los actos presidenciales (no nos podemos olvidar de aquella cita con Emmanuelle y Brigitte Macron), solo podemos decir lo siguiente: ¡Abran paso a la nueva princesa del pop!