Olivia Munn y John Mulaney, una relación relámpago con un bebé en camino

Tras semanas de sospechas, la pareja, que apenas lleva unos meses de romance, ha confirmado que está esperando su primer bebé.

María Viéitez

¿Quién dijo que tras solo unos meses relación era muy pronto para tener un bebé? Fuese quien fuese, Olivia Munn y su pareja, John Mulaney, no están en absoluto de acuerdo, y, por ello, están satisfechos y emocionados de confirmar la feliz noticia de que están esperando a su primer hijo juntos.

Mulaney acudió en la noche de ayer al programa de televisión estadounidense 'Late Night with Seth Meyers', y pensó que, a pesar de estar muy, muy nervioso, era la ocasión perfecta para compartir con su audiencia la gran noticia de que va a ser padre. Antes de hacerlo, sin embargo, quiso hacer un breve relato que resumiese lo complicada que ha sido su vida en los últimos meses debido a la recaída en las adicciones.

"Fui a rehabilitación en septiembre [de 2020]. Salí en octubre. Me mudé de casa de mi ex mujer [Anna Marie Tendler]. Luego, en la primavera, fui a Los Ángeles y conocí y empecé a salir con una mujer maravillosa llamada Olivia", dijo el actor y comediante de 39 años. Y ahora, "vamos a tener un bebé juntos".

Mulaney se separó a finales del pasado año de su ahora exesposa, Tendler, después de seis años de matrimonio y tras vivir ambos una relación complicada en la que él abusaba habitualmente de sustancias estupefacientes. Poco después de que se conociese la noticia, la actriz publicó un comunicado en el que expresaba su tristeza y sus mejores deseos para su expareja: "Tengo el corazón roto porque John ha decidido poner fin a nuestro matrimonio. […] Le deseo éxito y le doy mi apoyo mientras continúa su recuperación".

Mulaney nunca ha mostrado ninguna reticencia a la hora de hablar sobre su adicción. En una ocasión, llegó a confesar que algunos de sus amigos, todos ellos pertenecientes al mundo el espectáculo, organizaron una intervención en la que le pidieron que acudiese a rehabilitación. Dentro de ese grupo estaban estrellas como Bill Hader, Natasha Lyonne, Seth Meyers, Fred Armisen o Nick Kroll.

En los últimos años, se han escuchado rumores que hablaban de posibles relaciones entre Munn y estrellas como Aaron Rodgers, Chris Pine, Justin Timberlake, Matthew Morrison y Joel Kinnaman. Sin embargo, todo ello parece haber quedado en el olvido, ya que todo apunta a que Munn, de 41 años, y Mulaney, de 39, están viviendo un bonito e intenso romance. Y estamos más que seguros de ello porque el actor no dudó en dedicarle unas bonitas palabras a la futura madre de su hijo: "Ella me ha llevado de la mano. Olivia y este bebé me han ayudado a salvarme de mí mismo en este primer viaje de recuperación"

Fue en mayo cuando se empezaron a escuchar las primeras voces que relacionaban a Munn y Mulaney. Desde entonces, han sido vistos en público en numerosas ocasiones, aunque la actriz se ha preocupado por esconder su barriga de embarazada con ropa holgada.