Ojito, que llega el aluvión de rupturas postconfinamiento: Gerard Butler y Morgan Brown se separan

No ganamos para disgustos

¡Han roto! Gerard Butler y Morgan Brown se han separado después de casi 7 años, como pareja.Ya lo avisaban todos los pronósticos: después del confinamiento iban a salir a la luz una infinidad de divorcios. Este año, además es un verano diferente que afecta a las relaciones de pareja y más aún, si los meses previos han sido la vivencia de un confinamiento duro. Es más. en los meses más duros de la cuarentena los divorcios han aumentado en más de un 41%. Pero no a Gerard Butler y a su novia, Morgan Brown no les ha dado tiempo ni a que se acabe el verano: ya han roto, según informa 'US Weekly¡.

La pareja, que hizo pública su relación en septiembre de 2014, está llegando la ruptura “con madurez” y al parecer ha sido el actor escocés una parte decisiva para poner fin a su amor. Al parecer, "no podía establecerse completamente con Morgan y comprometerse", añade la fuente cercana a la pareja.

Pero lo cierto es que su separación ha pillado por sorpresa a sus fans. Hace apenas un mes se les vio muy enamorados pasean en bicicleta por una playa de Malibú, besándose y muy acaramelados. Eso sí, esta no es la única crisis que ha tenido la pareja porque allá por 2016, dos años después de empezar a conocerse, rompieron pero acabaron retomando. ¿Se darán una nueva oportunidad? El entorno de la pareja está seguro de que ambos están mejor si son solo amigos.

- La ruptura de Nerea Garmendia y Jesús Olmedo

Los actores, tal y como informó la revista ‘¡Hola!’ han roto tras más de 10 años juntos. Al parecer, todo ocurrió el pasado mes de febrero. Entonces, la pareja, una de las más estables del panorama nacional, decidieron poner punto final a su amor. Es más, ni uno ni el otro se siguen en redes sociales y desde el año pasado no hay ninguna foto juntos.