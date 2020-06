Nuria Roca ha sorprendido a sus seguidores con unos salones en color rosa flúor de Yves Saint Laurent que son simplemente perfectos.

Nuria Roca se viste para triunfar en 'El Hormiguero'. Desde que terminara la cuarentena, la presentadora ha escogido perfectamente bien cada estilo que ha llevado al programa de Pablo Motos. Y el de este miércoles se ha llevado todos los aplausos de su cuenta de Instagram. Y es que además le ha confesado a sus seguidores de dónde son cada una de las prendas que conforman este look, y hay para todos los gustos desde la estrella del outfit, unos maravillosos tacones de infarto hasta una prenda vintage, comprada en un mercadillo de Nueva York.

La también escritora quiso compartir con sus más de 600.000 'seguidores' de Instagram los detalles de su look. Esta vez nos llevamos una sorpresa, pues no se tratan de prendas de Zara, o de Massimo Dutti actuales sino de piezas antiguas que para nuestra mala suerte ya no están disponibles. El outfit estaba compuesto por unos pantalones de corte culotte de estampado animal que, según ha confesado ella, los compró en un mercadillo de Nueva York.

Los combinó con una camisa negra de botones que dejó una mitad dentro y otra fuera, que también era antigua de la marca Forte_forte. "La camisa no sé ni cuántos años la tengo, he perdido la cuenta, y no encuentro otra igual", escribió en el pie de foto.

Pero los grandes protagonistas fueron los stilettos que escogió. La presentadora dio un toque de color con estos maravilloso salones en color rosa flúor de Yves Saint Laurent que ya ha llevado en más de una ocasión. "Los zapatos que ya he sacado varías veces me los trajeron los reyes, son de YSL de esta temporada, y te levantan cualquier look". Y vaya que tiene razón, con estos stilettos no necesitas nada más para realzar cualquier estilismo. Se ven de maravilla con estampados, con vaqueros, con pantalones fluidos, o vestidos, no hay prenda que se le resistan.

Y en cuanto a su look beauty Nuria reveló que su labia era el Rouge volupté shine” 62MO02 49 también de YSL. Y eso sí, hizo una mención especial a la creadora del original collar. Su amiga Mónica, más conocida en Instagram como @monikmooo, quien además hace mascarillas.