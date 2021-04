Nuria Roca y su maravillosa declaración de amor a Juan del Val

Nuria Roca y Juan del Val son una de las parejas más queridas de nuestro país porque con el paso de los años han demostrado que un matrimonio puede no ser 'tradicional' y funcionar y no tienen miedo de contarlo.

CARMEN RAYA

Se han convertido en todo un ejemplo de cómo hablar sin tabúes de ciertos temas que parecían intocables y, sobre todo, en televisión. Sin embargo, Nuria Roca y Juan del Val dieron un paso al frente cuando comenzaron a contar ciertos aspectos de su vida personal que nadie conocía desde la mesa de 'El Hormiguero'. Y es que la periodista dejó boquiabierta a la audiencia hace ya meses cuando contó, con naturalidad, la relación poliamorosa y abierta que mantenía con su pareja, Juan del Val, y que constituía una de las claves del éxito de su relación.

Ahora, en una entrevista en exclusiva a la revista Lecturas, Nuria Roca le ha dedicado unas preciosas palabras a su marido en relación con cómo ha afectado el hecho de que ahora trabajen juntos. "Juan lleva toda la vida escribiendo y como guionista. A raíz de la pandemia y de proponerle Pablo hacer las tertulias, ha tenido mucha más repercusión. Es una persona que no deja indiferente. Creo que está haciendo un trabajo fantástico. Nos lo pasamos muy bien". Además, considera que si no "admiras a la persona que está a tu lado, difícilmente te quedas ahí. Evidentemente, el amor se presupone, gustarse es importante y la admiración tiene un capítulo importante".

Aunque la periodista no tiene ningún reparo en asegurar que hay ciertas cosas que le dan mucha envidia como "su capacidad analítica, es rápido y certero. Me fascina. me gusta mucho cómo escribe y su capacidad resolutiva. Es capaz de hacer cien mi cosas a la vez muy rápido y resolverlo todo. Con él da la sensación de que no va a pasar nada. Esa sensación de seguridad me enamora".

En cuanto a la clave de por qué su matrimonio de más de 20 años funciona, la periodista lo tiene claro: "Es todo lo que he contado y más. Si siempre que piensas en un plan y la persona con la que te apetece hacer eso es tu pareja, estás en el momento y el lugar perfecto".

Unas sinceras palabras con las que Nuria Roca vuelve a dejar claro que no tiene reparo alguno en contar sinceramente y de manera pública cuáles son los secretos que hacen que su relación con Juan del Val funcione. Un matrimonio que sigue dando mucho de qué hablar con cada declaración pero que demuestra, día a día, que su relación es de las más estables del panorama nacional.