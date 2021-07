La actriz, que quiere deshacerse de su parte del negocio para que no existan vínculos entre ellos, acusa a su exmarido de bloquear la venta.

María Viéitez

La batalla de divorcio entre Brad Pitt y Angelina Jolie continúa y se recrudece una vez más a causa del negocio que comparte la expareja: el castillo y la bodega de vinos Château Miraval.

El pasado martes 6 de julio, Angelina Jolie firmó una petición para el juez que lleva su caso de divorcio para que este levantase la orden de alejamiento que la separa de Brad Pitt y que lleva activa desde septiembre de 2016 y, de esa manera, poder vender su participación en el negocio que todavía les une.

Estas órdenes de alejamiento, conocidas en inglés por sus siglas ATRO ('automatic temporary restraining order'), son medidas que se imponen por defecto y de forma sistemática en los procesos de divorcio para prevenir a cualquiera de las partes de tomar decisiones financieras que perjudiquen al otro.

Según los documentos presentados por el abogado de Jolie, la actriz de 46 años ha encontrado a un interesado en la compra de su parte del negocio tras el cual se encuentra la entidad financiera Nouvell, LLC. Sin embargo, no tiene la posibilidad de finalizar el proceso de compra-venta a causa de esta orden de alejamiento. Château Miraval fue comprado en un principio por la actriz antes de que la pareja contrajese matrimonio en 2014.

"Después de todos estos años tratando de librarse de ser socios comerciales con su exmarido en términos financieros aceptables, la Sra. Jolie está extremadamente deseosa de cerrar el acuerdo pendiente para la venta de Nouvel, LLC, y solicita que el Tribunal emita una orden que levante las ATROs y especifique que no se aplicarán a la venta de Nouvel LLC por parte de la Sra. Jolie", reza la declaración del abogado de la actriz.

Hasta que el juez no levante la orden, Jolie no tendrá la posibilidad de deshacerse de su petición, sin embargo, la probabilidad de que esto ocurra es cuestionable, ya que en ocasiones anteriores el juez dictaminó que no existen riesgos reales a nivel financiero o sobre las propiedades que el Brad Pitt o su equipo legal puedan incurrir en la demandante.

A través de esta acción judicial, Angelina Jolie quiere deshacerse de los últimos vínculos económicos y financieros que la unen a su expareja, algo para lo cual, según parece, el equipo legal de del actor de 57 años está poniendo obstáculos. Por ello, Angelina Jolie solicita una resolución rápida.