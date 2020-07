La nueva 'Viuda Negra': de Scarlett Johansson a Florence Pugh

La actriz británica, de 24 años, ha sido la elegida por Scarlett Johansson para entregarle el "testigo" del personaje.

El Universo Marvel no se concibe sin Scarlett Johansson como 'Viuda Negra', quien no sobrevivió a los episodios de 'Infinity War'. Sin embargo, todavía nos queda el consuelo de disfrutar de una entrega única en solitario de la superheroína que llegará a los cines el próximo 30 de octubre.

Aunque esta entrega tenía previsto estrenarse el pasado 1 de marzo, ya que iba a ser el primer lanzamiento del catálogo de Marvel en 2020, por desgracia este calendario de estrenos estipulados se ha visto trastocado, como así ha ocurrido con el resto de cartelera, debido a la crisis del coronavirus.

Y es que parece que esta nueva cinta en solitario de Scarlett Johansson interpretando a Natasha Romannoff (la mujer que está detrás de la 'Viuda Negra') es la excusa perfecta para pasar el testigo del personaje, después de diez años de trabajo. Así lo ha hecho saber la directora de este mismo largometraje de Marvel, Cate Shortland, en una entrevista con la revista británica Empire y es que, efectivamente, la sustituta de la gran Scarlett será su compañera de reparto Florence Pugh:

"No sabíamos lo magnífica que iba a ser Florence Pugh. Sabíamos que iba a ser fantástica, pero no sabíamos que tanto", afirmó Shortland. "Scarlett Johansson es muy amable, actuó como "le estoy entregando a ella el testigo". Así que esto va a impulsar el desarrollo narrativo de otra historia femenina".

Y la verdad es que, a nosotras de pensarlo se nos ponen los pelos de punta. Florence Pugh, con solo 24 años de edad, nos conquistó con su papel en 'Lady Macbeth' en el año 2016, y desde entonces no ha dejado de derrochar talento con cada uno de sus papeles en películas como 'La chica del tambor', 'El rey poscrito' o, por supuesto, 'Mujercitas', por la que obtuvo su nominación como mejor actriz secundaria en los Oscar.

Nuevo estreno de Scarlett Johansson

No hace falta que esperemos hasta el estreno de 'Viuda Negra' de Marvel para poder ver a la maravillosa Scarlett Johansson en la gran pantalla. El próximo 10 de julio llega a los cines españoles 'Under the Skin', una película que rodó hace siete años y que es una adaptación de la novela del escritor holandés Michel Faber.

En la misma, podremos ver a una Scarlett que se mete en la piel de una mujer que viaja por Escocia en busca de hombres jóvenes solitarios y con intenciones oscuras.

La película, que se presentó en el Festival de Venecia en el año 2013, se ha clasificado como una "película de culto", algo que nos hace sospechar que no habrá sido un personaje fácil de interpretar para la actriz estadounidense pero que no dudamos de que lo haya bordado. No obstante, solo tenemos una manera de comprobarlo, y es en los cines.