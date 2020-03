La emocionante sorpresa de Nieves Álvarez y otras formas originales de celebrar un cumpleaños en tiempos de coronavirus

Además de la modelo, otros famosos como Sergio Ramos, Nuria Roca, Malú o Natalia Sánchez han cumplido años en plena cuarentena. Así lo han celebrado sin moverse de casa.

"No olvidaré este cumpleaños tan poco usual, pero tan emocionante". Con estas palabras, Nieves Álvarez ha compartido en Instagram uno de los momentos más especiales durante la cuarentena ya que, como muchas otras personas en los últimos días, la modelo se ha visto obligada a soplar las velas confinada en su casa durante la crisis del coronavirus.

Sin embargo, gracias a la emocionante sorpresa que le han preparado sus familiares, los gestos de sus amigos y la oleada de cariño de sus fans a través de las redes, la madrileña asegura que ha recibido sus 46 años con mucha alegría: "Mis hijos compinchados con mis amigos me prepararon un vídeo precioso, me han llegado a casa flores y regalos especiales. Y esta tarde en el directo de 'El recreo de la jaula' José Carlos García Molina me ha hecho llegar esta tarta y a más amigos en directo. Nunca las redes me hicieron estar tan cerca de vosotros. Gracias", ha explicado en su perfil.

Y es que al igual que ella son muchos los famosos que están demostrando vía Instagram que cumplir años en cuarentena no es excusa para no celebrarlo a lo grande y, por supuesto, sin moverse de casa. Aunque los abrazos tengan que esperar y las reuniones con los amigos y la familia tengan que ser 'online', sin duda estos extraordinarios días harán que cualquier celebración quede grabada en nuestra memoria.

Ese es el caso de Malú, que ha cumplido 38 años en la recta final de su embarazo pocos días después de que se decretara el estado de alarma en España. "Está siendo un cumpleaños diferente pero el más especial de mi vida. Pronto lo celebraremos pero mientras nos quedamos en casa comiendo tarta", comentaba ilusionada la cantante.

También Natalia Sánchez, que espera su segundo hijo junto a Marc Clotet, ha querido compartir con sus seguidores su particular fiesta para "recibir la treintena en cuarentena" en compañía de su pequeña Lia y su chico y asegurando que, pese a las complicaciones, este es "el mejor cumpleaños" de su vida.

"Por mis 30 siempre me había imaginado una gran celebración, con una gran tarta, con toda mi familia cerca, mis amigos, muchos besos, achuchones, abrazos... y en lugar de eso, los celebro por videollamada, con velas usadas de años anteriores y una tarta hecha con tortitas de arroz y chocolate. Y, sin embargo, me siento más afortunada que nunca", confesaba la actriz con un mensaje cargado de positivismo. "Celebro estar sana, celebro ver la sociedad tan increíble y solidaria que tenemos en este país, celebro haber hablado más con mi familia y mis amigos en estos días que en último año, celebro poder soplar las velas con mi compañero de vida, por poder disfrutar 24 horas al día de nuestra hija (con más o menos paciencia porque hay momento para todo...) y con una barriga de 33 semanas que está aguantado, a pesar de las contracciones, el estrés y las adversidades, como una campeona. Madre mía, qué gran suerte la mía... llegar a los 30 habiéndome dado cuenta de que la vida va de esto".

Otro mensaje emocionante lo encontramos en el Instagram de Sergio Ramos, que ha querido agradecerle a sus tres hijos y a Pilar Rubio, embarazada del cuarto, todo el esfuerzo y dedicación en este día tan fuera de lo común. "Gracias a familia y amigos por hacer llegar un pedacito de su esencia en estos globos, en esta tarta y en estas velas que ya son 34. Sacáis mi mejor sonrisa y me pellizcáis el alma. Y gracias mi amor por impregnarlo todo de ilusión y amor junto a los enanos. Qué suerte la mía poder celebrar mi cumpleaños con vosotros", ha escrito el futbolista en su perfil, donde ha recibido innumerables felicitaciones.

Quizás la más original dada la situación, haya sido Nuria Roca, que ha decidido no sumar una cifra más a su edad "hasta que no pueda celebrarlo en condiciones... recibiendo besos, abrazos y achuchones varios sin sospechas y con total entrega". Con esta idea, le ha declarado un "ajuste de cuentas" al destino y, pese a realizar un divertido encuentro con sus seguidores mediante un directo de Instagram en el que nos invitaba a su "no cumpleaños", la presentadora ha decidido posponer la fiesta oficial para cuando todo esto pase. "Igual es una tontería o una enajenación mental transitoria producto de las circunstancias pero, de cualquier modo, ya que todo se ha parado, yo también lo hago, y este tiempo me lo descuento. No, esta no es mi vida, así no. Cuando vuelva, que volverá, habrá tantas cosas que celebrar que un cumpleaños más ni siquiera importará", reflexionaba antes de agradecer todas las muestras de cariño y brindar con una copa de vino.

¡Muchas felicidades a todos!