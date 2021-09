Nicole Richie comparte el momento en el que su pelo arde

La estrella de la televisión rozó accidentalmente su melena con las velas de su cumpleaños.

Nicole Richie es una de las famosas más divertidas que hay, incluso cuando no intenta serlo. La hija del cantautor Lionel Richie ha celebrado su 40 cumpleaños al lado de su familia y ha sufrido un pequeño accidente al intentar soplar las velas de su tarta.

Es normal seguir a nuestras estrellas favoritas en Instagram, es como una forma de acceder directamente a cierta parte de su intimidad que difícilmente podríamos acceder de otra manera. Es gracias a esta red social que vemos cómo es su hogar, sus dinámicas familiares, su comida y hasta la forma en que celebran su cumpleaños. Por eso no nos sorprendió nada que Nicole hubiese compartido el vídeo en que se le ve preparada para soplar las velas de su 40 cumpleaños.

Y es que todo parecía normal, la cumpleañera, una tarta y las típicas velas. Pero conforme avanza el vídeo todo cambia. La estrella de la televisión se acerca demasiado a las velas al punto de que su melena prende en fuego. Aunque el incidente duró unos segundos y no pasó a mayores, Nicole se asustó. Eso sí, una vez pasado el tenso momento, Nicole hizo gala de su buen sentido del humor e incluso bromeó con lo sucedido. "Bueno… ahora los 40 están en llamas”, comentó la actriz al pie del vídeo que compartió en sus redes sociales.

Su esposo, Joel Madden, también se lo tomó con gracia y no tardó en comentar: "eso sí que es sexy". Otras famosas como Amy Adams también quisieron desearle un feliz cumpleaños, no sin antes mostrar su asombro ante lo sucedio "Oh, Dios mío", fue una de las reacciones más populares en el post.

Por su parte su marido compartió una linda imagen de ambos con la siguiente dedicatoria: "Feliz cumpleaños Nicole❤️ Has hecho que el amor se sienta atemporal He olvidado la edad que tenemos".

Aunque hace ya bastantes años que Nicole no comparte su día a día en la televisión, la socialité sigue siendo un rostro querido por los amantes de los reality shows.

Su vida personal

El cantante de Good Charlotte y la estrella de la televisión comenzaron a salir en 2006. Dos años después, en 2008 dieron la bienvenida al mundo a su hija Harlow y en 2009 a su hijo Sparrow. Pero no fue hasta diciembre de 2010 que la pareja dio el 'Sí quiero'.