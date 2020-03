La gimnasta de 21 años ha sorprendido al mundo a ritmo de Beyoncé y el vídeo de su actuación acumula más de 9 millones de reproducciones en Twitter.

Hazte para allá Katelyn Ohashi que ya está aquí Nia Dennis, la nueva gimnasta estrella del momento. Tiene 21 años, pertenece al equipo de gimnasia de la universidad de UCLA, es campeona del torneo universitario en 2018 con su equipo y es la artífice de la rutina de suelo que ha conquistado a medio mundo.

Al ritmo de 'Crazy in Love', 'Single Ladies' y otros temas de Beyoncé, la atleta logró uno de esos ejercicios que no se ven todos los días y que ya se han convertido en viral gracias a los millones de visitas que ha conseguido en Twitter (nueve millones para ser exactos) e Instagram. Su actuación fue tan aplaudida que incluso la cantante Alicia Keys le ha dedicado unas palabras: "¡Mira este poder y confianza imparables! ¡Estaba hablando de cómo nada te empodera más que ser tú mismo! ¡Brilla Nia Dennis, estoy inspirada!".

Dennis actuó justo el día de su cumpleaños y realizó una rutina casi perfecta, aunque no obtuvo un puntaje de 10. La gimnasta se tuvo que conformar con un 9,975 y el gran frenesí que causó en Internet. El vídeo de su actuación ha corrido como la pólvora por redes sociales dada la espectacularidad de su ejercicio y al carisma y talento que demostró la deportista, a la que los expertos le auguran un futuro prometedor en una disciplina con la que logró tener una conexión especial con el público.

Al igual que Alicia Keys, otras personalidades estadounidense le dedicaron mensajes de apoyo: "Nia Dennis está cerrando el #BlackHistoryMonth (mes de la historia negra) de la mejor manera posible, mostrando su excelencia afroamericana. Beyoncé estaría orgullosa", tuiteó la senadora estadounidense Kamala Harris. "¡Así se hace Nia Dennis, una actuación que nos hace sentir orgullosos! Eres inspiradora, estás destinada a hacer grandes cosas. ¿Tenías que asombrarnos de esa manera?", escribió la estrella de televisión Steve Harvey.

La joven que no ha dejado de mostrarse agradecida en cada uno de sus mensajes en Twitter, ha escondido en su actuación pequeños guiños feministas. El más obvio fue el gesto de corona falsa con el que puso punto final a su actuación, y que más que una referencia hacia Beyoncé fue un mensaje de empoderamiento femenino. "Imposible tener a un mejor grupo de mujeres detrás de mí", escribió Dennis en su cuenta de Instagram, donde quedó inmortalizado este momento. En otras de sus publicaciones, la gimnasta envía una clara declaración para aquellos que no confiaban en su talento: "No me digas que no puedo volar", recita el pie de foto en la que se le ve en realizando un salto.