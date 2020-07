Naya Rivera, actriz de 'Glee', desaparece en un lago de California cuando navegaba con su hijo

De nuevo, la tragedia se cierne sobre un componente del elenco de 'Glee', la popular serie televisiva que Fox emitió con gran éxito durante seis temporadas hasta 2015. La prensa internacional ha anunciado la desaparición en la noche del miércoles de la actriz Naya Rivera, de 33 años, en el Lago Piru de California.

Aunque la búsqueda continúa, las autoridades temen que Naya haya fallecido en el lago, donde se fue a pasar la tarde con su hijo de 4 años y estuvo nadando.

#BREAKING: Former 'Glee' actress Naya Rivera reportedly missing, may have drowned while boating on Lake Piruhttps://t.co/55gQeuu5WJ

Via @Newzysteph