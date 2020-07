Eva Longoria, Jessica Chastain y Serena Williams también participan en la creación del equipo Angel City

La actriz Natalie Portman es la principal fundadora de un nuevo equipo de fútbol femenino que jugará en Los Ángeles y que además tiene como propietarias a un nutrido grupo de estrellas de Hollywood y deportistas, como Eva Longoria, America Ferrera, Jessica Chastain y Serena Williams.

La idea surgió después de que Portman se enterara que hace algo más de doce años que la ciudad de Los Ángeles no cuenta con un equipo de fútbol femenino, por este motivo y con el objetivo de dar visibilidad a un deporte mayoritariamente masculino, la actriz Natalie Portman ha decidido formar su propio club, que parece que se llamará ‘Angel City’ y que tiene como meta competir en la Liga de Fútbol Profesional Femenina, en la temporada de 2022.

“Empecé a ir a ver partidos y me aficioné tanto que me he vuelto una apasionada de este deporte. Lamentablemente no teníamos equipo en los Ángeles y creo que la ciudad lo merece” ha declarado la estrella tras dar a conocer públicamente la creación del equipo. “Nos tomamos esto como una oportunidad para escuchar, hablar con las jugadoras, representantes del sindicato, presidentes y propietarios para desarrollar una estrategia totalmente nueva sobre cómo construir un equipo profesional deportivo en el que el cometido y el capital, el entretenimiento y el deporte, sean igual de importantes”.

"Queríamos asegurarnos de sumar socios increíbles que fueran del mundo del fútbol, líderes en el deporte, la tecnología, los negocios y el entretenimiento porque de eso se trata realmente nuestra ciudad", afirmó Portman al diario 'Los Ángeles Times'.

Junto a Portman, Longoria y Ferrera también figuran como propietarias las actrices Jennifer Garner. Uzo Aduba y Jessica Chastain.

Asimismo, entre las inversoras destacan jugadoras de fútbol profesional como Mia Hamm, Abby Wambach y Lauren Cheney Holiday, la tenista Serena Williams y su hija, así como empresarias de Netflix y otras compañías del sector del entretenimiento y la tecnología.