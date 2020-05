Natalia Sánchez y Marc Clotet han tenido a su segundo hijo y el parto ha sido diferente y muy especial

De forma natural, sin epidural y con luz tenue.

El pasado mes de enero, Lia, la primera hija de Natalia Sánchez y Marc Clotet cumplía un año de vida. Poco antes, la pareja anunciaba con ilusión que estaba esperando su segundo hijo. La actriz estaba embarazada de nuevo y muy pronto llegaría al mundo el nuevo miembro de la familia.

Se ha hecho esperar -la actriz publicó en su perfil de Instagram hace unos días que se encontraba en la semana 41 y el bebé no parecía tener intención de salir- pero ese momento por fin ha llegado y los actores ya tienen la suerte de tener en sus brazos a un niño que han llamado Neo.

Han sido tanto Natalia como Marc quienes han querido dar la feliz noticia a través de sus respectivas cuentas en las redes sociales con una tierna imagen de los tres en las primeras horas de vida del pequeño en el hospital. Ha sido en esa publicación en la que han informado que todos están en perfecto estado de salud y que fue el pasado 19 de mayo cuando el pequeño, con un peso de 4,08 kilos, se decidió por fin a salir del vientre de su madre. Y, por lo que ha narrado la que fuera una de las protagonistas de 'Los Serrano' en el texto que ha acompañado, el momento del alumbramiento no pudo ser más mágico.

"Ha sido un parto 100% respetado, natural, sin epidural y poniendo toda la escucha y atención a lo que mi instinto y mi cuerpo me pedían... Luz tenue, canciones que me llenan el alma, mi amor Marc Clotet y todas las mujeres de mi vida, las que han parido y las que no, como ángeles de la guarda susurrándome “tú puedes” y agarrándome la mano...ha sido la experiencia más increíble que he vivido jamás y todavía sigo en una nube...Menudo viaje..", ha explicado Natalia Sánchez, quien ha reflexionado sobre lo diferente que ha sido todo en esta ocasión, ya que con su primera hija se trató de un parto de urgencia porque llegó cinco semanas antes de lo esperado. "Qué distinto es todo la segunda vez...qué distinto el lugar, aun siendo el mismo y qué distinta tú, aun siendo “la misma”...", ha puntualizado.

Marc Clotet, por su parte, ha mostrado su admiración hacia Natalia por su manera de afrontar el parto "por no quedarte con lo que la sociedad nos impone como “normal” y querer buscar la máxima conexión con tu cuerpo, con nuestro hijo y creer en la naturaleza, en tu fuerza como mujer y en tu instinto más que nunca", ha declarado en actor, quien ha continuado con su mensaje diciendo "No tengo palabras que puedan describir lo que he sentido durante esas horas... Dar a luz es un acto mágico, animal y has sabido tener la valentía de mirar al miedo y al dolor a la cara y saber que podías atravesarlos. Me has preparado pidiéndome que confiara en ti y que, si flaqueabas, te recordara que “tú puedes”. No ha hecho falta, tú sola has podido y has hecho fácil algo que todavía no me acabo de creer. Has traído al mundo a Neo, con sus 4’08kg, como una leona...Gracias, gracias por todo, por lo maravilloso de este viaje que ya hemos recorrido juntos y por todo lo que nos queda por vivir. Te quiero".