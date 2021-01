Natalia Sánchez y las dificultades de la maternidad: termina en el hospital con su hijo

Todo ha ido bien.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Natalia Sánchez fue todo un ídolo juvenil hace años cuando su alcanzó la fama televisiva gracias a su papel de Tete en la serie de Los Serrano. Una ficción que marcó un antes y un después en la pequeña pantalla de nuestro país y que hizo que el público la quisiese como una hija. Pues bien, años más tarde, la intérprete no solo ha conseguido la estabilidad profesional, sino que disfruta de la sentimental junto a su marido, Marc Clotet, con el que tiene dos hijos: una niña, nacida en enero de 2019 y un niño, nacido en mayo de este año.

Un papel, el de madre, que Natalia ha aprovechado para mostrar en su cuenta de Instagram y que la ha convertido en toda una abanderada de las mamás 2.0. Porque desde hace unos años, las famosas/influencers aprovechan para desmontar algunos mitos sobre la maternidad y contar lo que realmente es ser madre. Sin trampa ni cartón.

De ahí que Natalia haya querido contar el accidente doméstico que han sufrido y del que, afortunadamente, nadie salió herido.

"Mañana de urgencias... Ayer este chiquitín se pilló el dedo con una puerta...en realidad fue su hermana quien, mientras él curioseaba con los deditos en la ranura de las bisagras, creyó que era el mejor momento para cerrar la puerta...🤦‍♀️Yo me estaba duchando, y Marc les había apartado la vista para colocar unos pañales durante 3 segundos (tiempo suficiente para que todo se pusiera patas arriba!🤷‍♀️). Oí los gritos y llantos y salí de la ducha empapada, con el pelo chorreando y lleno de champú... En medio del caos, llantos(de ambos), sangre, etc y todavía sin vestirme (ni secarme, ni aclararme), le di ibuprofeno, le puse una bolsa de guisantes congelados y a urgencias...Allí hicieron una radiografía y, afortunadamente, todo estaba donde tenía que estar!", decía.

"Y, aunque solo hay que esperar que el dedo recupere su forma habitual y que se cure la herida, desde que estuve en el hospital, no he podido parar de pensar en lo mucho que se sufre cuando un peque lo pasa mal... esto fue un pequeño accidente pero me hubiera cambiado por él cada vez que se quejaba de dolor o se tocaba el dedito.. son tan frágiles y tan “fuertes” a la vez... He pensado mucho en las familias a las que les toca pasar por procesos complicados y os quería enviar un abrazo gigante...Lo estáis haciendo genial y un día todo pasará y cada esfuerzo habrá merecido la pena...A todos los familiares y personas que hacéis malabares para llenar de color la vida de esos “pequeños” luchadores, os merecéis todo lo bonito de este mundo...❤️🙏Os deseo lo mejor, a vosotr@s y a vuestros peques..🙏❤️", sentenciaba.